وضع حجر أساس «عزيزي ڤينيس» في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفلت «عزيزي»، شركة التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات، بوضع حجر الأساس لمشروعها عزيزي ڤينيس، المجمع الفاخر المستوحى من مدينة البندقية الإيطالية، والذي يقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية قابلة للسباحة في دبي الجنوب، التي تمتاز بسرعة النمو. ويوفر المجمع متعدد الاستخدامات 24 مليون قدم مربعة من المساحات الإجمالية الطابقية، حيث سيضم بوليفارد فاخراً للمشاة، يمكن التحكم بدرجة حرارته، وداراً للأوبرا ستكون الثانية في دبي، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الفريدة الأخرى، التي تعزز نمط الحياة.

ولوضع حجر الأساس والإعلان عن بدء أعمال البناء في المشروع، انضم إلى مرويس عزيزي مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وفرهاد عزيزي الرئيس التنفيذي للشركة، إلى كلٍ من خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، ونبيل الكندي المدير التنفيذي لشركة دبي الجنوب للعقارات، بحضور كبار أعضاء فريق إدارة الشركة وشخصيات أخرى.

وسيضم المشروع أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 100 مجمع سكني من المباني متوسطة الارتفاع، وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر، وستكون شركة AE7، شركة التصميم متعددة التخصصات والشهيرة عالمياً، الشركة الاستشارية لعزيزي ڤينيس.

ويتميز عزيزي ڤينيس ببحيرته الضخمة بلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة.

ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء، ومغطى بالزجاج في الصيف، لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. ومن المعالم الرئيسة الأخرى التي سيتم تطويرها داخل المشروع دار الأوبرا التي تقع في قلب البوليفارد، وسيتم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن للفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

وقال مرويس عزيزي: «إنه لشرف عظيم بالنسبة إلي، ويوم تاريخي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، أن نقوم بوضع حجر الأساس لعزيزي ڤينيس، المشروع الذي يحمل أهمية عميقة، ليس فقط لدبي، وإنما لمنطقة الشرق الأوسط بكاملها. وتهدف خطتنا إلى تحويل هذا المشروع إلى مجمع سكني مزدهر، ووجهة سياحية بارزة، وتحفة معمارية فريدة، تسهم في تشكيل معالم مستقبل نمط الحياة الصحية والمعيشة المستدامة. إننا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع جميع شركائنا، لدعمنا في رحلة قائمة على التعاون والتطلعات المشتركة، وخاصة الجهات الرسمية في دبي الجنوب».

وسيضم عزيزي ڤينيس مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل، ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع أيضاً على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز