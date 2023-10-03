سوق دبي المالي يربح 2.4 مليار درهم ويصعد لأعلى مستوياته في 98 شهراً

المصدر: وام

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عززت أسواق المال المحلية مكاسبها في مستهل تعاملات الأسبوع، وربح سوق دبي المالي ما يناهز 2.4 مليار درهم ليصعد صوب أعلى مستوياته في أكثر من 98 شهراً.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين إلى 3.548 تريليون درهم موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية و698.9 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 8.5 مليار درهم، موزعة بواقع 5.6 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.8 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو ملياري سهم عبر تنفيذ نحو 120.4 ألف صفقة.

ونجح سوق دبي في بلوغ أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو 2015 بعد صعود مؤشره العام بنسبة 0.47% أو ما يعادل 20 نقطة ليغلق عند 4183.14 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.023% إلى مستوي 9787.56 نقطة، فيما وصل مؤشر "فادكس 15" عند 9506.38 نقطة بمكاسب تجاوزت 10 نقاط أو ما نسبته 0.11%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 212.7 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند مستوي 400.6 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً 111.4 مليون درهم وأقفل عند، ثم "ملتيبلاي" بسيولة 80.05 مليون درهم ووصل إلى 4.02 دراهم مرتفعاً بنسبة 0.5%.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 321.6 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 4.23% عند مستوي 8.38 درهم، تلاه "الخليج للملاحة" بسيولة 54.4 مليون درهم وأقفل عند 7.32 درهم، ثم "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 39.8 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 5.85 دراهم.

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