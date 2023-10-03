دبي ضمن أفضل الوجهات للنابغين في التقنية

المصدر: دبي - سيد صالح

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اختار موقع «بزنس نيم جينيريتور» الشبكي السويدي، والمعروف اختصاراً باسم «بي إن جي»، دبي وأبوظبي ضمن أفضل الوجهات للنابغين في مجال التقنية.

وذكر الموقع أن دبي تعد وجهة عالمية مفضلة للذين يمارسون أعمالهم اليومية عن بُعد، والذين اصطُلح على تسميتهم «المتنقلين الرقميين»، خلال فصل الشتاء.

وقال إن متوسط سرعة شبكة «واي فاي» في دبي بلغ 6 ميجابت في الثانية، فيما بلغ رصيد دبي في مستوى جودة المعيشة 172.7 من أصل 240 درجة، وبلغ عدد ساعات سطوع الشمس في موسم الشتاء بدبي 8.60 ساعات، فيما بلغت درجة الحرارة 22.8 درجة مئوية.

وأشار الموقع إلى أن دبي تفوقت على سنغافورة وأورلاندو وهيوستن وبوينوس أيريس وملبورن ولشبونة. وذكر الموقع في التقرير الذي أصدره متضمناً تصنيف الوجهات، أن المتنقلين الرقميين يتدفقون على دبي للاستفادة من مزايا عديدة تتيحها لهم كانخفاض معدلات الجريمة، نظافة الشوارع، والبنية التحتية الرائدة عالمياً.

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