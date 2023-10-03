10 محطات تحمل هوية أدنوك للتوزيع في السوق المصري قبل نهاية 2023

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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أكد المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع - في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات أديبك – أن أدنوك تستعد لافتتاح 10 محطات تحمل هوية أدنوك للتوزيع في السوق المصري قبل نهاية العام الجاري ، مشيراً إلى أن الشركة احتفلت الأسبوع الماضي بافتتاح أول 3 محطات تحمل هوية أدنوك للتوزيع في السوق المصري وذلك في إطار استراتيجية الشركة للنمو الذكي ودخول أسواق جديدة.

وأوضح أن الشركة أكملت صفقة الاستحواذ على 50 % من شركة «توتال للطاقة وللتسويق مصر» التي تملك محفظة محطات تبلغ 240 محطة توزيع وقود في فبراير الماضي. وقال: نحن لا نسعى إلى الكم ولكن الكيف والتميز، ونحن نملك 240 محطة بالشراكة مع «توتال» وارتأينا أن نحول 10 منها إلى هوية أدنوك ومع استمرار نمو الأعمال سوف نفتتح المزيد من المحطات الجديدة التي سوف تكون بهوية أدنوك مباشرة.

وعن التحديات التي واجهت أدنوك في مصر، أكد أن أدنوك تعمل في هذا القطاع منذ 50 عاماً، واكتسبنا الكثير من الخبرات، ولدينا فريق مهني ونتعامل مع جميع التحديات. وتابع: في سوق بيع الوقود بالتجزئة هناك تحديات مرتبطة بالحصول على الموافقات الرسمية، والعمليات الإنشائية في المواقع، وتوريد المواد والأجهزة، ووجدنا كل الدعم من الأشقاء في مصر لتسهيل أي صعاب وسعداء بقبول هوية أدنوك في مصر.

وأضاف إن زيوت أدنوك وصلت إلى 32 دولة منها مصر والمملكة العربية السعودية، وهناك نمو في أعمالنا في توفير وقود الطائرات في السوق المصري، وغيرها. وتابع إن سياسة النمو الذكي مستمرة فانطلقت أدنوك من الإمارات إلى السعودية ولدينا محفظة تبلغ 67 محطة في المنطقة الشرقية في الرياض والخبر والدمام وتحمل كلها هوية أدنوك.

وأكد أن أدنوك للتوزيع مستمرة في استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب بعد استيفاء جميع الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وأشار إلى بدء أدنوك للتوزيع تنفيذ مشروعات طاقة مستدامة في محطات توزيع الوقود التابعة لها ومنها توليد الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية.

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