أبوظبي توفر فرصاً استثماريةً في 100 مجال أبرزها قطاع الصناعات الكيميائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي توفير فرص استثمارية في 100 مجال يبلغ مجمل حجم سوقها 123.3 مليار درهم بحلول العام 2027 في إطار برنامج شركاء أبوظبي. وأعلن الزعابي في كلمته في معرض ومؤتمر «أديبك 2023»، طرح فرص استثمارية في 33 مجالاً في قطاع الصناعات الكيميائية تصل قيمة سوق الفرص إلى 22.08 مليار درهم بحلول عام2027.

وقال: نجحت استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحقيق معدلات نمو لافتة في مجالات عدة. وفي عام واحد فقط، ارتفعت الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في أبوظبي بـ16.6 %، فيما قفزت استثمارات المصانع التي انتقلت إلى مرحلة الإنتاج بنسبة تتجاوز 85 %. أما عدد المصانع العاملة في الإمارة فقد بلغ 960 مصنعاً، أي بزيادة نحو 5 % مقارنة بالعام السابق لإطلاق الاستراتيجية. وأضاف إن القطاع الصناعي يقوم بدور محوري وأساسي في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي، التي أسهمت في تعزيز النمو الملحوظ للقطاعات غير النفطية.

وفي العام الماضي، ارتفعت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي بـ26 %، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي للصادرات غير النفطية 6 % في الفترة بين عامي 2016 و2022 في جميع القطاعات.

ومع مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية، نستهدف زيادة الصادرات غير النفطية إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031. وأشار الزعابي إلى ارتفاع معدل نمو القطاعات غير النفطية في إمارة أبوظبي ليتجاوز 12 % في الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ معدل النمو في النصف الأول من العام 9.2 %.

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