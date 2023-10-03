2000 علامة تجارية عالمية تشارك في جلفود للتصنيع 7 نوفمبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن معرض جلفود للتصنيع 2023، الفعالية الرائدة الأكثر تأثيراً في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم، سيقام في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، وستكون نسخة هذا العام الأكبر على الإطلاق، حيث تشغل أكثر من 2000 جهة عارضة، بما في ذلك أكبر العلامات التجارية العالمية، مساحة 15 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، فيما يلتقي أكثر من 100 من نُخبة قادة القطاع العالمي، لاستكشاف أحدث الاتجاهات في القطاع، ووضع استراتيجيات لاغتنام الفرص التجارية والتصدي للتحديات التي تواجهها الصناعة. وتواصل الفعالية التجارية الرائدة على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات، والتي تقترب من الاحتفاء بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في العام المقبل، جذب اهتمام كبار اللاعبين في قطاعات المعالجة والتعبئة والمكونات وحلول سلسلة التوريد والتحكم الرقمي ، وذلك لرسم مسار نحو بيئة أكثر استدامة ومرونة.

ومع انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب28) بعد أيام قليلة من المعرض، يضاعف معرض جلفود للتصنيع تركيزه الاستراتيجي على كيفية دمج الممارسات والعمليات المستدامة (مثل التغليف المستدام) في صناعة الأغذية والمشروبات، ومناقشة كيفية الحد من هدر الطعام، وإدخال آلات موفرة للطاقة مع بصمة كربونية أقل، وإنتاج غذاء بطرق شرعية وشفافة.

ويتناول معرض جلفود للتصنيع 2023 موضوعات تتناول كيفية تحفيز الذكاء الاصطناعي، والروبوتات لتطوير الكفاءة، ورقمنة قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات، وتحفيز الابتكارات التي ترفع معايير التميز عبر الصناعة.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يعد معرض جلفود للتصنيع الحدث الرائد في قطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يحجز مكانة راسخة على أعلى المستويات في قطاع الصناعة العالمية، والحدث السنوي الوحيد من نوعه في العالم».

وقال نيلز هوجارد المدير العام لتتراباك في المنطقة العربية: «نلتزم في تتراباك بإحداث نقلة نوعية وثورة في قطاع التعبئة والتغليف من خلال منتجاتنا المميزة. نحن نفخر بتقديم حلول مبتكرة وصديقة وملائمة للبيئة، التي تلبي احتياجات المستهلكين المعاصرين، ليس ذلك فحسب بل تمهد الطريق نحو تحقيق مستقبل مستدام.

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