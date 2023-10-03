«إعمار العقارية» يقفز %4.2 إلى أعلى مستوى منذ 2017

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في مستهل الأسبوع وربح رأس ماله السوقي ما يقرب من 2.4 مليار درهم ليحلق نحو أعلى مستوياته منذ 23 يوليو 2015.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي من 696.6 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 698.99 مليار درهم في نهاية تداولات أمس، فيما وصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.849 تريليون درهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.65 مليار درهم، موزعة بواقع 989.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و665.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 400.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.2 ألف صفقة.

سوق دبي

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.47% أو ما يعادل 19.56 نقطة ليغلق عند 4183.14 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ 23 يوليو من سنة 2015، مدعوماً بمكاسب سهم «إعمار العقارية».

وقاد سهم «إعمار العقارية» ارتفاعات 14 سهماً في سوق دبي، مرتفعا أكثر من 4.2%، ليغلق عند 8.38 دراهم، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من سنة 2017. وتعزز أداء سوق دبي مع صعود أسهم «وطنية إنترناشيونال» 4.6%، و«سوق دبي المالي» 3.1%، و«أمان» 3%، و«أملاك للتمويل» 2.97%.

وزاد «إعمار للتطوير» 2.3%، و«أرامكس» 2.3%، و«تبريد» 1.4%، و«دبي للاستثمار» 0.8%، و«سالك» 0.3%.

وواصل «إعمار العقارية» تصدره النشاط مستقطباً سيولة أكثر من 321.6 مليون درهم، ليستحوذ على 48.3% من سيولة سوق دبي الإجمالية، تلاه «الخليج للملاحة» جاذباً 54.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 39.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9787.56 نقطة، مرتفعاً هامشياً بنسبة 0.02%.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي «مجموعة أرام» 15%، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 14.8%، و«أي دي سي كوربوريشن» 14.7%، و«الصير للمعدات» 5.1%، و«رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض» 3.4%، و«الدار العقارية» 1.6%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 212.8 مليون درهم ليغلق عند 400.6 درهم، وتلاه «ألفا ظبي» جاذباً 111.5 مليون درهم وأقفل عند 19.9 درهماً، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 80 مليون درهم.

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