«ريزونينس كونسالتانسي»: دبي الأولى اقليمياً والسادسة عالمياً على مؤشر أفضل مُدُن العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

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احتفظت دبي بصدارتها على مستوى مُدن الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فيما نالت المركز السادس عالمياً، على مؤشر «أفضل مُدُن العالم» الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم.

وبحسب نتائج مؤشر «أفضل مُدُن العالم، 2024» الذي أصدرته المؤسسة أمس، وترصد من خلاله أفضل مُدُن العالم على مدار 2023، احتفظت دبي بنفس ترتيبها الإقليمي الذي نالته في إصدار العام الماضي من المؤشر.

ووصفت «ريزونينس كونسالتانسي» دبي في التقرير الذي أرفقته بنتائج المؤشر أنها «فيغاس العرب»، وأنها مكان يفخر بتغيير كافة المفاهيم التي كانت سائدة في الأذهان سابقاً عن منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أيضاً أن دبي اشتهرت بمشروعاتها العمرانية غير المـألوفة، كجزيرة «نخلة جميرا»، والتي تضم بدورها فندق «أتلانتس النخلة»، وهناك أيضاً «برج خليفة»، أطول بناية في العالم.

وأضاف التقرير أن دبي خلال السنوات الماضية جعلت من تحطيم الأرقام القياسية العالمية هواية لها، فلديها دوماً الأعلى، الأطول، الأسرع، الأكبر، وما إلى ذلك.

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