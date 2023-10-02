إينوك تعلن فتح التسجيل بالنسخة الثانية من «جائزة المرأة في الطاقة» تكريماً لإنجازات المرأة في القطاع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، عن فتح باب التسجيل في «جائزة المرأة في الطاقة»، التي تأتي تكريماً لإنجازات المرأة في قطاع الطاقة، وذلك في النسخة الثانية التي تتماشى مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين وريادة المرأة في كل المجالات العملية والتنموية.

وفتحت المجموعة باب التسجيل للجائزة من 1 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر، ويمكن للموظفات - الإماراتيات والمقيمات - في قطاع الطاقة الإماراتي التقدّم للجائزة على أن تتمتع المرشحة بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات من العمل في قطاع الطاقة داخل الإمارات.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي «قياديات» و«مبتكرات» و«مؤثرات». وتكرّم النساء اللواتي يتمتعن برؤية مميزة، ومهارات قيادية عالية، وروح ريادة الأعمال. وتضم فئة قياديات في قطاع الطاقة جوائز «أفضل امرأة قيادية لهذا العام» و«أفضل امرأة رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة» و«أفضل خبيرة فنية» و«أفضل امرأة قيادية شابة». وبدورها تغطي فئة «المبتكرات في قطاع الطاقة» كلاً من جائزتي «أفضل امرأة مبتكرة لهذا العام» و«أفضل امرأة مُلهمة فكرياً لهذا العام». بينما تضم «فئة المؤثرات في قطاع الطاقة» جوائز «أفضل امرأة مُؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات» و«أفضل برنامج تطوعي بقيادة امرأة».

وشهدت النسخة الأولى من «جائزة المرأة في الطاقة» منافسة قوية من مرشحات قويات من جهات حكومية مختلفة، شملت هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي. وكرّمت النساء اللواتي أظهرن قيادة استثنائية وقدرة كبيرة على تحفيز التغيير من خلال مساهماتهن المؤثرة في القطاع.

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