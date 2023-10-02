1.2 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 325 مبايعة بقيمة 876.45 مليون درهم منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 306.01 مليون درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 570.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جميرا الثالثة تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مدينة المطار ثم مبايعة بقيمة 14.83 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 42.35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 87.81 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 74.25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم بمنطقة مدينة المطار كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 39.53 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 35.09 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 91.66 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 350.49 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 200.64 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 149.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 4 بقيمة 95.46 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 65.47 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 36.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 6.62 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.55 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز