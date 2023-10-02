تسلط الضوء على مشاريعها في «أديبك 2023».. دوكاب تنتج 10 مليارات متر من الكابلات منذ بداية العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة دوكاب، أحد أكبر مزودي حلول الطاقة المتكاملة وشركات التصنيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنتاجها كابلات بطول أكثر من 10 مليارات متر منذ بداية العام الجاري حتى اليوم، وتنفيذها لـ 30 عقداً رئيسياً في قطاع النفط والغاز، وجاء ذلك تزامناً مع مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، الذي يقام في الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري، في معرض أبوظبي للمعارض والمؤتمرات.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: تفخر دوكاب بمنتجاتها من الكابلات والحلول المتكاملة التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» وتقدمها لعملائها حول العالم في 55 دولة، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد المطوع أن مشاركة دوكاب في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023، فرصة للمجموعة لتسليط الضوء على منتجاتها وحلولها المتكاملة وخبرتها الطويلة في المجال، خاصة وأن دوكاب تعد شريكاً فاعلاً في دعم المنتج المحلي بقيمة مضافة بلغت نسبتها 93.7%، وكذلك في تنويع الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاقتصادي لدولة الإمارات وريادتها، بالإضافة إلى أن المعرض منصة رائدة للتواصل مع عملاء محتملين وجدد.

وتعمل دوكاب حالياً على العديد من العقود الكبرى، بما في ذلك توريد كابلات الجهد العالي والجهد المتوسط والجهد المنخفض والموصلات الهوائية للمشاريع المرتبطة بشركة أدنوك في أبو ظبي، و«سامسونج»، وبو حصا، وغيرها العديد.

ويركز معرض ومؤتمر أديبك 2023، على محور إزالة الكربون، حيث سيتم مناقشته من قبل نخبة من رجال الأعمال والقادة، وطرح أفكار حول كيفية تسريع الحلول منخفضة الكربون وتقليل الانبعاثات مع زيادة الفرص الاقتصادية أيضاً عبر القطاع الصناعي.

وستعرض دوكاب أيضاً في أديبك مجموعتها من كابلات PetroBICC، والتي تم تصميمها لتلبية معايير الجودة، التي تعد مقاومة للمواد الهيدروكربونية ومستويات السمية العالية. وتوفر دوكاب الكابلات المصنوعة من مادة البولي أميد والكابلات المغلفة بالرصاص ضمن مجموعة PetroBICC، المصممة للأعمال البرية، ومجموعة كاملة من الكابلات المطاطية للأعمال البحرية. بجانب كابلات وأجهزة التحكم في الطاقة، والموصلات والمحطات الطرفية، وسلسلة FlamBICC، الكابلات المقاومة للهب عالية الأداء، وكابلات RuBICC المطاطية للاستخدام المرن، وSolarBICC لتطبيقات الطاقة الشمسية، وNuBICC المعتمدة منذ أكثر من 60 عاماً في مجال الطاقة النووية.

وإلى جانب عملها مع شركات النفط والغاز، تدعم دوكاب مشاريع الطاقة النظيفة، وتعزز دورها في مجال الاستدامة، وتهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 من خلال إعطاء الأولوية للابتكار التكنولوجي وموثوقية المنتجات واستدامة سلسلة التوريد. وفي الوقت الحالي، تتطور حلول الطاقة عالية الجودة التي تقدمها دوكاب بسرعة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لقطاع الطاقة في المستقبل.

وتلبي مجموعة دوكاب من كابلات SolarBICC احتياجات قطاع الطاقة الشمسية على وجه التحديد، وقد تم اختيارها لاثنين من أكبر مشاريع توليد الطاقة الشمسية في المنطقة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي وشمس 1 في أبوظبي.

ويعتبر أديبك بمثابة معرض دولي للتقنيات والأدوات والتطورات الرائدة في هذا القطاع. إنها فرصة فريدة لتعزيز الشراكات واتفاقيات التعاون التي تعمل على تسريع النمو العالمي. ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 2200 شركة، و1600 متحدث سيشاركون في جلسات حوارية لمناقشة أهم الأفكار والابتكارات التي ستحدد مستقبل قطاع الطاقة. وفي معرض أديبك 2023، يمكن للحاضرين زيارة دوكاب في الجناح رقم 4430 في القاعة 4.

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