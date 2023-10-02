خدمات "إتش إس بي سي المصرفية الخاصة العالمية" تعلن عن تغييرات قيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة إتش إس بي سي تعيين علاء الدين هنغاري رئيساً للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتولى بذلك المنصب الذي كان يشغله صبحي طبارة، والذي أعلن عن مغادرته للمجموعة في يناير 2024.

وقاد صبحي أعمال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2012 من خلال قيادة توسيع تغطية الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء من أصحاب الثروات العالية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين. ولضمان الانتقال السلس، سيعمل كل من صبحي وعلاء الدين معاً كرئيسين مشاركين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى يناير.

وسينضم علاء الدين إلى مجموعة HSBC قادماً من بنك كريديه سويس، حيث أمضى فيه 20 عاماً، وكان آخر منصب شغله هناك هو الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس (قطر) وكذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت هولدينج ايه جي. وسيلعب علاء الدين دوراً هاماً في مواصلة نجاح خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال التركيز على الأسس القوية التي أرساها صبحي، والتي شهدت تعزيز مكانة HSBC في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في جميع أنحاء المنطقة، وربط العملاء بالفرص الدولية.

وتواصل أعمال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى HSBC بتعزيز مكانتها وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة، حيث تخدم العملاء من خلال تقديم تجربة متميزة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. وعلى مدار الـ 12 شهراً الماضية، قام البنك بإطلاق أعمال الخدمات المصرفية الخاصة المحلية في الإمارات، والخدمات الاستشارية المحلية في الكويت، وعزز من تغطيته للعملاء في السعودية وقطر وإسرائيل وإيطاليا وشمال أوروبا وسويسرا، ليكمل بذلك فرقه الإقليمية الحالية التي تخدم العملاء من الأفراد والشركات العائلية ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم.

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