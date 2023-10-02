مركز دبي المالي العالمي يستضيف النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية 4-5 أكتوبر بمشاركة من 30 دولة

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستضافة منتدى الاستدامة المستقبلية في فندق ريتز-كارلتون خلال يومي 4 و5 أكتوبر. ويساهم المنتدى في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي في مجال العمل المناخي وابتكارات التمويل المستدام، فيما يسلط الضوء على التزام الإمارة بتبني ممارسات مستدامة رائدة ضمن منظومتها المالية ودفع أجندة الاستدامة العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى ما يزيد على 1000 من قادة الحكومات والقطاعات من أكثر من 30 دولة، لتسليط الضوء على أوجه التكامل بين قطاعي التمويل والاستدامة واستكشاف السبل المثلى لتسريع وتيرة الجهود العالمية للانتقال نحو اقتصاد مستدام. ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية يلقيها عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ بالإضافة إلى جلسات حوارية مع كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وكوينسيا جامبس ماري، وزيرة الاستدامة والابتكار والبيئة لدى حكومة أنغيلا.

الممارسات المستدامة

يركز منتدى الاستدامة المستقبلية كذلك على الممارسات المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، لا سيما في مجال المنظومة المالية، مع دعوة الخبراء العالميين إلى التواصل والتعاون ومشاركة الرؤى لتسريع التحول العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغيرات المناخ. ومن المقرر أن تركز الجلسات الحوارية على تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتمكين الشركات من اتباع خطة انتقالية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وتسريع وتيرة تحول رأس المال بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

التوافق العالمي

تتوافق أجندة المنتدى مع الأهداف الطموحة طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. تأكيداً على الالتزام الدولي لمواصلة التصدي للتغير المناخي وتعزيز الاستدامة.

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