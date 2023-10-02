مصممة للأفراد والشركات.. «الصكوك الوطنية» تطلق خطة «المليون» للادخار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، عن خطة «المليون». وتلبّي خطة الادخار الجديدة، المصممة للأفراد والشركات، على حد سواء، تطلعات المشاركين نحو تحقيق مدخرات وأرباح تراكمية، تصل قيمتها إلى مليون درهم في نهاية مدة زمنية محددة.

وتُتيح الخطة الجديدة مرونة كبيرة للمتعاملين، تمكّنهم من اختيار مدة الادخار ما بين 3 إلى 10 سنوات. كما توفّر الخطة خيار الاستثمار عبر مبلغ كبير بدفعة واحدة مدفوعة مقدماً، إذا كانوا يرغبون في بدء رحلة الادخار بشكل سريع. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الشركات خيار المساهمة نيابة عن موظفيها، إما جزئياً أو كلياً، وبالتالي، تعزيز استبقاء الموظفين.

وقالت رحاب لوتاه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية «يشكّل الادخار جوهر وصميم أعمال الصكوك الوطنية، ولذلك نصبّ جُلّ اهتمامنا في دعم وتمكين الأفراد والشركات، عبر إتاحة المعرفة والفرص التي تعزز الرخاء المالي المُستدام في مجتمعنا. نقوم بذلك من خلال منتجات مبتكرة، ومكافآت لا مثيل لها. ومع إطلاق برنامج خطة «المليون»، أصبح بإمكان كل شخص أن يتخّذ قراره بأن يُصبح مليونيراً. ونحن نعمل دائماً بالتماشي مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الأحلام إلى واقع».

وأضافت لوتاه: «إن خطة المليون، تؤكد التزامنا المستمر بتقديم منتجات مبتكرة، مصممة لتلبية أهداف الادخار والاستثمار المتنوعة للمجتمع. هدفنا واضح، مساعدة الناس على بناء مستقبل مالي قوي على المدى الطويل، من خلال حلولنا التي تتكيّف مع طموحاتهم».

ويُعد التسجيل في الخطة أمراً سهلاً خلال التطبيق أو الفروع، حيث يمكن للمتعاملين البدء باختيار مدة خطة الادخار، ثم تحديد المساهمة الشهرية، وكذلك المشاركة بخيار الادخار بمبلغ أولي، وهو أمر اختياري، ينطبق على كل من الأفراد والشركات. على سبيل المثال، إذا اختار المتعامل خطة مدتها 10 سنوات، وقرر أن يبدأ استثماره بمبلغ إجمالي قدره 100 ألف درهم، فإن المساهمة الشهرية المطلوبة للوصول إلى مليون درهم بحلول نهاية المدة ستكون 6,200 درهم.

يتمتع متعاملو برنامج «المليون» بفرصة تعزيز رفاهيتهم المالية، من خلال مكافآت مجزية، وجوائز نقدية تقدمها لهم الصكوك الوطنية. ويحظى المتعاملون أيضاً بإمكانية الوصول إلى برنامج مكافآت الصكوك الوطنية بقيمة 35 مليون درهم، بما في ذلك السحب الذي تبلغ قيمته مليون درهم، والذي يتم إجراؤه كل ثلاثة أشهر، والسحب السنوي على 16 سيارة فاخرة.

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