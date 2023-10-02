منح عقد إنشاء مشروع «فيستا» السكني بـ 350 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «برستيج ون» للتطوير عن تعيينها «صالح للإنشاءات»، الشركة الإماراتية المرموقة في مجال الإنشاء التابعة لمجموعة «صالح بن لاحج»، لبناء وتطوير مشروع «فيستا». جاء ذلك خلال مراسم حفل توقيع إتفاقية التعاون بحضور ممثلين من «برستيج ون»، و«صالح للإنشاءات»، وLACASA، شركة الاستشارات المعمارية والهندسية للمشروع السكني للبدء الفوري بعمليات الإنشاء في مدينة دبي الرياضية بتكلفة 350 مليون درهم.

وقال أجمل سـيفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "برستيج ون للتطوير العقاري": "تُعد شركة صالح للإنشاءات إحدى شركات المقاولات المرموقة والأكثر شهرةً وطلبًا في المنطقة وستلعب دورًا أساسيًا في التسليم الناجح لمشروع «فيستا». وبفضل سجلها القوي والحافل في إنشاء واتمام مشاريع عالية الجودة في القطاع العقاري، نحن على ثقة بأنها ستضمن حصول واستلام المستثمرين عقارات جاهزة بمنتهى الروعة تتوافق تمامًا مع التصميم والهندسة المعمارية للمشروع".

وتُعد شركة صالح للإنشاءات التي تأسست في عام 1975 إحدى الشركات الأكثر خبرةً وابتكارًا في المنطقة. حيث تتمتع بتاريخ وسجل حافل في إتمام وتسليم مشاريع عالية الجودة مثل أبراج جميرا بيتش ريزيدنس، و محاكم الشارقة، وجرين كوميونيتي، وفلل الينابيع، والعديد من المشاريع الأخرى.

كما أضافت إلى محفظة مشاريعها أيقونة معمارية في حيز التنفيذ على شارع الشيخ زايد تضم وحدات سكنية في منتهى الرفاهية بالشراكة مع علامة فندقية فاخرة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة صالح للإنشاءات: "من المتوقع أن يصبح مشروع «فيستا» من «برستيج ون» مجمعًا سكنيًا رائعًا يضم مجموعة من وسائل الراحة التي تتواجد فقط في الفنادق 5 نجوم. نحن ممتنين لوقوع الاختيار علينا ومنحنا عقد إنشاء هذا المشروع الرائد ونتطلع نحو العمل عن كثب مع فريق برستيج ون للتطوير العقاري".

ونظرًا للإهتمام الكبير الذي يستقطبه المشروع تم بيع معظم الوحدات السكنية في «فيستا»، الأمر الذي يؤكد على الثقة العالية التي يضعها المستثمرين المحليين والدوليين في الفرص الاستثمارية للمشاريع التي في قيد الإنشاء في مدينة دبي، ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال البناء في مطلع عام 2025.

وستقوم برستيج ون للتطوير بطرح أكثر من 1000 وحدة سكنية خلال عام 2023 كما تعتزم وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة إطلاق 5000 وحدة أخرى مما يعزز دور الشركة والتزامها بالاستثمار والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويمتد مشروع «فيستا» الواقع في مدينة دبي الرياضية على مساحة إجمالية تبلغ 265,000 قدم مربع ويضم 140 شقة سكنية مؤلفة من استديوهات ومساحات مكونة من ثلاث غرف نوم مع إطلالة فريدة على نادي جولف "إلس" ومنظر بانورامي لناطحات السحب في دبي. ويحتضن هذا المشروع مساكن فاخرة ووسائل راحة بكل معنى الكلمة، تشمل حوض سباحة منقطع النظير، وصالة ألعاب رياضية وملعب كرة سلة و بادل، ومنتجعات صحية للرجال والسيدات. بالإضافة إلى مرافق خاصة لحفلات الشواء، وشاشة سينما ضخمة في الهواء الطلق ومقاعد جلوس على الشرفة.

ويتضمن المشروع أيضًا حمام سباحة للأطفال، ومناطق لعب داخلية وخارجية، وملعب غولف مُصغر. ويتميز المشروع بمنصة وصالة في الهواء الطلق حصرية للمقيمين وضيوفهم للاستمتاع بالمناظر الرائعة التي تحيط المشروع.

وأشرفت شركة الهندسة المعمارية LACASA على تصميم «فيستا» من "برستيج"، وصُممت الوحدات السكنية بنوافذ أفقية لترى النور بشكل وفير، وترتفع من الأرض إلى السقف. ويمكن للمستثمرين التأكد من الجودة العالية للتشطيبات والمجموعة الفريدة من الأخشاب الطبيعية والرخام والمعادن والأحجار المستخدمة في بناء المساحات السكنية والمجتمعية.

ويوفر مشروع «فيستا» مجموعة من الخيارات السكنية الفاخرة تبدأ أسعارها من 630 ألف درهم.

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