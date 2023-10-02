«دي تي آر» للعملات المشفرة المستقرة تدشن أعمالها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة ديستربيوتد تيكنولوجيز ريسيرتش «DTR - دي تي آر»، ومقرها سوق أبوظبي العالمي، عن تدشين أعمالها في الإمارات، كما أعلنت ترخيص تقنيتها للعملات المستقرة لصالح شركة دي آر إيه إم ترست «DRAM Trust» ومقرها هونج كونج. وتعد هذه الخطوة الأولى للشركة لتنفيذ خططها لتطوير تقنيات مبتكرة تعزز الشمول المالي.

والعملات المستقرة هي نوع من العملات المشفرة المربوطة قيمتها بأصل آخر مستقر يدعمها. وتعد العملات المستقرة المدعومة بالنقود الورقية، مثل عملة«دي آر إيه إم»، واحدة من أكثر العملات المستقرة شعبية. وكلمة «دي آر إيه إم»(DRAM) هي اختصار لذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية، ذاكرة أشباه الموصلات المبسطة التي أسهمت في إحداث ثورة في الحواسيب الصغيرة، وكانت مصدر إلهام لاسم العملة المستقرة. وتؤمن شركة«دي آر إيه إم ترست»بأن عملة«دي آر إيه إم»، عملة الوصول العشوائي الديناميكي، ستحقق الشيء نفسه على مستوى النظام النقدي.

وقال أكشاي ناهيتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة«دي تي آر»:«يعد إطلاق أعمال الشركة في سوق أبوظبي العالمي وترخيص منتجها لصالح شركة دي آر إيه إم ترست خطوة أولية نحو تحقيق طموحاتنا الكبيرة. وتلبي تقنياتنا التي تعتمد أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة، ما تحتاجه أسواق العملات المشفرة من فاعلية وسهولة استخدام وحوكمة وأمن وشفافية واستقرار».

ويشهد الطلب على العملات المشفرة غير المتذبذبة، مثل العملات المستقرة، نمواً لافتاً مع ارتفاع شهية المستثمرين. وبحسب تقرير صادر عن معهد«بيرنشتاين»للأبحاث المالية في شهر أغسطس الماضي يتوقع أن ينمو سوق العملات المستقرة إلى 2.8 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة مقابل 125 مليار دولار حالياً.

ووقع اختيار«دي تي آر»على شركة«دي آر إيه أم»، التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، لتمنحها هذا الترخيص بفضل ما تتمتع به الأخيرة من التزام عميق بالشفافية، ولاستثمارها في الأمن السيبراني والتدقيق، إضافة إلى قدرتها على تحويل الثروات وتخزينها على صورة عملات مستقرة مرتبطة بالدولار وقابلة للتداول في السوق.

وستقوم شركة دي آر إيه إم ترست بنشر بيانات شبه آنية حول احتياطياتها وحجم الرموز التي تقوم بسكها.

وأضاف ناهيتا:«تستمر التقلبات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية الأخيرة في جذب الاهتمام بالعملات الرقمية البديلة، وبخاصة العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات العملات الورقية المحمية والتي تتمتع بشفافية كاملة. وستستقطب عملة DRAM اهتمام أولئك الذين يتطلعون للاستثمار أو تخزين الثروة وحفظها في منتج غير مقوم بالدولار الأمريكي لكنه يتمتع بالاستقرار وقابل للتسويق والتداول».

وتتوفر عملات«دي آر إيه إم»بشكل فوري في العديد من منصات التبادل اللامركزية (DEX) بما في ذلك Uniswap وPancakeswap. وتعتزم شركة «دي آر إيه إم ترست» بدء التعامل مع بورصات مركزية ومنصات أخرى في المستقبل القريب.

وتتوقع شركة «دي تي آر» إطلاق حل المحفظة اللامركزية في أوائل عام 2024، كجزء من خططها لتوسعة منتجاتها، ما سيسهم في تعزيز استخدام الرموز الرقمية على نطاق واسع.

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