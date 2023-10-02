38344 حساباً جديداً في «سوق دبي» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ـ محمد عباس

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أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 38 ألفاً و344 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وسجل عدد الحسابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بنحو 2.3 % أول 9 أشهر مقارنة مع 39 ألفاً و250 حساباً جديداً في الفترة ذاتها من 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 3526 حساباً جديداً في سبتمبر الماضي، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 في يوليو، 4246 في يونيو و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير.

واستحوذت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى بواقع 8719 حساباً، ثم «بي اتش ام كابيتال» بنحو 7206 حسابات، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 6297 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4375 حساباً، و«الدولية للأوراق المالية» 3024 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2261 حساباً.

وجاءت «المجموعة المالية هيرميس ـ الإمارات» في المركز الثامن بنحو 1154 حساباً، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 941 حساباً و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 786 حساباً، و«أرقام للأوراق المالية» 714 حساباً، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» 552 حساباً، و«أتش أس بي سي الشرق الأوسط» 505 حسابات، و«شروق للأسهم والسندات» 505 حسابات، و«الأنصاري للخدمات المالية» 382 حساباً.

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