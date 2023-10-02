13 ألف ترخيص صناعي في الإمارات بنهاية الربع الثالث

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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تجاوز إجمالي التراخيص الصناعية المسجلة في الإمارات 13 ألف ترخيص مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وفق أحدث مؤشرات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد، متضمنة المنشآت كافة ذات الأنشطة الإنتاجية المسجلة محلياً إلى جانب المتخصصة في الصيانة الصناعية.

وأوضحت توزيعات الأنشطة أن القاعدة الصناعية في الإمارات باتت تشهد تنوعاً واضحاً نحو مجالات الصناعات المتخصصة والثقيلة، كالألمنيوم والحديد واللدائن والبتروكيماويات، في الوقت الذي بدأت التوسع بقوة في القطاعات المستحدثة، مثل صناعات المركبات والنقل الجوي والصناعات التكنولوجية والطبية والوقائية والأغذية المتطورة والصناعات المرتبطة بالتكنولوجيا.

التراخيص المسجلة

وبشكل عام، أظهرت بيانات السجل أن الصناعات المعدنية حافظت على تصدرها تراخيص القطاعات الإنتاجية بحوالي 3000 ترخيص وبنسبة 23% من إجمالي التراخيص المسجلة، متضمنة في ذلك أنشطة إنتاج كافة المعادن، بما فيها حوالي 1919 رخصة للوحدات الصغيرة لتشكيل المعادن إلى جانب تصنيع الذهب والمجوهرات والحلي.

كما اختصت صناعات الفلين والخشب بإجمالي 1100 رخصة، وبلغت حصة الصناعات المعدنية الإنشائية وإنتاج الصهاريج 741 ترخيصاً مسجلاً، بينما بلغت حصة صناعات المعادن اللافلزية 401 ترخيص ثم رخص المعادن الفلزية الثمينة غير الحديدية 106 رخص، بينما في إجمالي كل من صناعات الحديد القاعدي وسبك المعادن وأفران الكوك نحو 196 رخصة.

وسجلت الصناعات الغذائية ما يتجاوز 1000 ترخيص متضمنة كافة الصناعات الزيوت والطحين ومنتجات الألبان وصناعات اللحوم وصناعات تجهيز الأسماك وصناعات تجهيز الخضراوات والفواكه إلى جانب حزمة متنوعة من الصناعات الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى صناعات الأعلاف.

وتجاوزت التراخيص في قطاعات الصناعات الكيماوية المتنوعة 700 رخصة، بما فيها أنشطة إنتاج المنتجات المصنوعة من النفط إلى الجانب الحصة الأساسية في الكيماويات الأساسية، متضمنة الأسمدة وغيرها، والكيماويات الطبية والمنتجات الصيدلانية، ومنتجات علاج الأسنان، وكافة منتجات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والتنظيف والدهانات وصناعات الصابون المختلفة، ومواد إطفاء الحريق، والمبيدات والألعاب النارية، إلى جانب صناعة تسييل وتعبئة الغاز.

استخدامات متعددة

وتوزعت التراخيص الأخرى بين قطاعات مصنوعات الكهرباء متضمنة المحركات والمحولات الكهربائية، وكابلات الطاقة ومعدات الإضاءة والمعدات المنزلية وغيرها، والمعدات والأجزاء والمعدات الكهربائية والمنزلية وقطاع الآلات المتخصصة أو ذات الاستخدامات المتعددة والميكانيكية والمراكم وشبكات الأسلاك. كما شملت أيضاً قطاع صناعات وسائل النقل متضمنة المركبات الصغيرة وهياكل القاطرات وأجزاء وتوابع المحركات وتصنيع السفن والقوارب وأجزاء الطائرات.

وشمل سجل التراخيص أيضاً تراخيص لأنشطة الصناعات التقنية، بما فيها اللوحات الإلكترونية والحواسيب وأجهزة الاتصالات والأسطوانات المدمجة ومعدات القياس والدوائر الإلكترونية وأجهزة الأشعة الحمراء والعدسات البصرية بينما تنوعت الصناعات الأخرى إنتاج التبغ وصناعات الأسلحة والألعاب.

وضمت التراخيص المسجلة في القطاع الصناعي، أنشطة الصيانة الصناعية المتنوعة لمختلف الصناعات، والتي سجلت حوالي 3150 ترخيصاً ضمن القاعدة الإنتاجية في السوق المحلي.

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