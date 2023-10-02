197 منشأة بقطاع البن والكافيهات في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة عمل بعنوان «حضر قهوتك المختصة» بمناسبة يوم القهوة العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وشارك بها مجموعة من محبي القهوة من الموظفين في الدائرة، ضمن أجواء مفعمة بالمرح والتسلية للجميع، من أجل تعزيز بيئة العمل السعيدة والإيجابية، كما أظهر تقرير عن حركة قطاع البن والكافيهات بأنشطته المختلفة في الإمارة، أن العدد الإجمالي للمنشآت العاملة في القطاع قد بلغ 197 منشأة.

وأظهر تقرير عن حركة قطاع البن والكافيهات أن العدد الإجمالي يشمل 27 منشأة منتسبة لبرنامج تعزيز والذي حقق نسبة نمو 35 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغ عدد مشاريع البن والقهوة المنتسبة لبرنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل 6 رخص، وبنمو 100 % عن العام الماضي.

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