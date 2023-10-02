مطار الشارقة جاهز للتعامل مع شحنات الخيول

المصدر: الشارقة - البيان

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استكمل مركز الشحن الجوي في مطار الشارقة استعداداته للتعامل مع شحنات الخيول. وتأتي هذه الخطوة، تلبيةً للمتطلبات الخاصة لمناولة هذا النوع من الشحنات، وتوفير كافة الاحتياجات لتسهيل إجراءات السائسين المرافقين لها، وذلك بالتزامن مع بداية موسم مهرجانات وسباقات الخيل والفروسية المحلية والعالمية، سواء لشحنات الخيول المتجهة إلى داخل الدولة أو نحو الخارج.

ويوفر مركز الشحن الجوي بمطار الشارقة مرافق متميزة وحلولاً لوجستية مبتكرة لتسهيل إجراءات مناولة الخيول الأصيلة عبر المطار، حيث تتضمن مربى مخصصاً للخيول بموقع يضمن وصول هذه الجياد بيسر وسهولة مع مرافقيها، وقد تم تجهيز المربى بأرضيات مخصصة لتناسب حركة الخيول . كما تقدم شركة الشارقة لخدمات الطيران هذه الخدمات من خلال فريق متخصص.

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