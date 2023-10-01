الإمارات تشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمصر

المصدر: وام

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ترأس المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي عقدت بمقر الجامعة العربية بجمهورية مصر العربية.

تم خلال الاجتماع موافقة المجلس على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة والإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وتكليف أمانة المجلس باستكمال العرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاعتماد.

كما تم مناقشة المقترح المقدم من الجمهورية الإسلامية الموريتانية للعرض على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة حول مشروع التحول في قطاع الطاقة وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين، وأوصى المجلس باستكمال عرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للاعتماد.

وأشاد المهندس شريف العلماء بمشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء، متوقعاً أن يساهم في تحقيق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية، من خلال تحسين عمل نظم الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الدوار لمواجهة حالات الطوارئ.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على تنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة وذلك لتحقيق الربط الكهربائي بشكل متكامل بين الدول العربية مما يحقق الكثير من الفوائد والتنمية المستدامة لدولنا العربية.

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