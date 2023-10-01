سوق دبي الأفضل خليجياً.. ويرتفع للشهر السادس على التوالي

المصدر: دبي - البيان

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قاد سوق دبي المالي ارتفاعات المؤشرات الرئيسة للبورصات الخليجية في سبتمبر بنسبة 2%، مواصلاً ارتفاعه للشهر السادس على التوالي، ولحقه المؤشر الرئيس في بورصة قطر الذي سجل ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.6%، فيما سقطت باقي المؤشرات في المنطقة الحمراء، بحسب التقرير الشهري لـ«كامكو إنفست».

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 2.7% هذا الشهر، ما أدى إلى محو المكاسب التي حققها منذ بداية العام. ويبلغ تراجع المؤشر من بداية العام حتى تاريخه 3.0%. وكان تراجع البورصات الخليجية واسع النطاق، حيث اقتصر تسجيل المكاسب على بورصتي دبي وقطر فقط، بينما تراجعت بقية الأسواق. وكان مؤشر السوق السعودي «تاسي» في صدارة البورصات المتراجعة هذا الشهر بخسائر شهرية قدرها 3.8%، تبعه كل من بورصتي عُمان والكويت بانخفاض بلغت نسبته 2.5% و1.7%، على التوالي.

وفي ما يتعلق بالأداء من بداية العام حتى تاريخه، تواصل دبي تحقيق مكاسب جيدة بنسبة 24.8%، تليها السعودية والبحرين بمكاسب قدرها 5.5% و2.3%، على التوالي. وأنهت بقية الأسواق الخليجية تداولات الشهر في المنطقة الحمراء.

أما على صعيد الأداء القطاعي، فكانت معظم المؤشرات الخليجية في المنطقة الحمراء خلال شهر سبتمبر 2023، بما في ذلك البنوك التي انخفضت بنسبة 3.8%. في المقابل، كانت القطاعات الرابحة محدودة للغاية، لكنها شملت قطاعي العقار والطاقة بمكاسب بلغت نسبتها 2.4% و1.6%، على التوالي.

سوق دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,163.58 نقطة، مواصلاً بذلك مكاسبه للشهر السادس على التوالي. ومال الأداء الشهري لمؤشرات السوق نحو المؤشرات الرابحة، بعد أن شهدت 5 من أصل 8 مؤشرات قطاعية لمكاسب خلال شهر سبتمبر 2023، في حين شهدت المؤشرات الثلاثة المتبقية تراجعات أثرت سلباً إلى حد ما في النمو الإجمالي خلال الشهر.

وسجل مؤشر القطاع العقاري أكبر مكاسب شهرية مسجلاً نمواً بنسبة 8.6% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 7,457.1 نقطة، بدعم رئيس من ارتفاع سعر سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 13.9% في سبتمبر 2023. وجاء مؤشر الخدمات المالية في المرتبة الثانية كأكبر الرابحين في الشهر بنمو بلغت نسبته 2.4% بعد أن سجلت العديد من الشركات ذات الثقل الوزني الكبير والمدرجة ضمن القطاع مكاسب ملحوظة في الشهر. وشمل ذلك سهم بنك الإمارات دبي الوطني (8.9%) وبنك دبي الإسلامي (3.7%) والشركة الوطنية للتأمينات العامة (8.9%). في المقابل، شهد مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية أكبر تراجع شهري بفقده نسبة 9.9 في المئة من قيمته، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 138.1 نقطة.

وقد أدى انخفاض سعر سهم شركة الإمارات للمرطبات (-9.9%) وتعاونية الاتحاد (-5%) إلى تراجع المؤشر في شهر سبتمبر 2023. وتبعه مؤشر قطاع تجزئة الخدمات الاستهلاكية بانخفاضه بنسبة 4.8% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,503.8 نقطة.

سوق أبوظبي

من جهة أخرى، تراجع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي بنسبة 0.3% في شهر سبتمبر 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,785.32 نقطة، ليسجل بذلك أول انخفاض شهري له بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب.

أما على صعيد الأداء من بداية العام الحالي حتى تاريخه، فانخفض مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.2%.

وعلى صعيد المؤشرات القطاعية، سجلت 6 من أصل 10 مؤشرات قطاعية نمواً في الشهر، في حين تراجعت المؤشرات القطاعية الأربعة المتبقية.

وعلى صعيد الرابحين، شهد مؤشر قطاع العقارات أكبر مكاسب شهرية مسجلاً نمواً بنسبة 7.1% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 8,766.7 نقطة. تبعه مؤشر قطاع الرعاية الصحية بارتفاعه بنسبة 5%، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 3,790.0 نقطة بعد أن سجلت 2 من أصل 3 شركات مدرجة ضمن القطاع مكاسب شهرية، وهي تحديداً شركة الخليج للمشاريع الطبية (7.34 في المئة) وشركة برجيل القابضة (6.4%). وعلى جانب القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في الصدارة بانخفاضه بنسبة 6.8% خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 9,738.0 نقطة، تبعه مؤشر قطاع تجزئة السلع الاستهلاكية التقديرية الذي شهد انخفاضاً بنسبة 2.2% بنهاية شهر سبتمبر 2023.

الكويت

أنهت بورصة الكويت تداولات شهر سبتمبر 2023 على تراجع شهري بنسبة 1.7% مغلقة عند 7,886.7 نقطة، على خلفية الخسائر المتواصلة التي منيت بها على مدار الشهر. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بصفة رئيسة بأداء الشركات الكبرى بما في ذلك البنوك، حيث سجل مؤشر القطاع انخفاضاً هذا الشهر. في حين شهد مؤشر السوق الأول أكبر تراجع شهري بنسبة 2.3% خلال شهر سبتمبر 2023 في ظل تراجع أداء معظم الأسهم المكونة للمؤشر. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيس 50 ومؤشر السوق الرئيس هذا الشهر بلغت نسبتها 1.3% و0.4%، على التوالي. وأثر الانخفاض الشهري في أداء السوق من بداية العام 2023 حتى تاريخه، حيث أصبح مؤشر السوق العام أكبر المؤشرات المتراجعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، بخسائر بلغت نسبتها 5.6%. كما انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 7.3% منذ بداية العام، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.2%.

السعودية

سجل المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) تراجعاً شهرياً في شهر سبتمبر 2023. وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوياته عند 11,491.20 نقطة خلال الأسبوع الأول من الشهر، إلا انه اتجه للتراجع بصفة عامة خلال بقية الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقاً على تراجع بنسبة 3.8% عند 11,056.0 نقطة. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن السعودية تحتل المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بتسجيلها لمكاسب بلغت نسبته 5.5%. كما شهد الشهر إدراج سهم شركة لومي للتأجير ضمن قطاع النقل.

قطر

بعد تسجيل بورصة قطر لخسائر خلال الشهر السابق، عادت لتسجل مكاسب هامشية خلال شهر سبتمبر 2023. وأنهى مؤشر بورصة قطر تداولات الشهر عند 10,252.0 نقطة، محققاً مكاسب بنسبة 0.6% بما يتسق مع مكاسب مؤشر قطر لجميع الأسهم الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.6%. أما على صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 4%، مسجلاً بذلك ثاني أكبر انخفاض على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، في حين سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم مكاسب بنسبة 0.2%.

البحرين

تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر 2023 مسجلاً انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.7% لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 1,939.13 نقطة، أما على صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 2.3%.

عمان

تراجع مؤشر مسقط 30 بنسبة 2.5% خلال شهر سبتمبر 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند 4,678.13 نقطة مسجلاً أول انخفاض شهري له منذ أربعة أشهر.

أما على صعيد الأداء منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه، انخفض مؤشر بورصة عمان بنسبة 3.7%.

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