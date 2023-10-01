«أكوافنتشر» تتألق بتجربة استثنائية في دبي 7 أكتوبر

المصدر: دبي – البيان

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تعود فعالية «أكوافنتشر» الأكثر إثارة في دبي من جديد؛ إذ يعد حفل «بعد حلول الليل» زواره بقضاء ليلة لا تنسى تحت ضوء القمر في المدينة المائية الحائزة تصنيفاً ضمن موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. عشاق الإثارة والمغامرة على موعد مع باقة حافلة بأمتع التجارب الحماسية لدى أبراج «أكوافنتشر» الثلاثة، ونخبة من العروض الحية لأبرز منسقي الأغاني مع أشهر الإبداعات الموسيقية الصيفية على خشبة المسرح الرئيسية الجديدة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية الشيقة برعاية «كوكاكولا»، و«فيرجن راديو». تقام فعاليات الحفل يوم السبت 7 أكتوبر من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل.

يقدم حفل «بعد حلول الليل» للزوار تجربة لا مثيل لها في مدينة «أكوافنتشر» مع مختلف الأنشطة والجولات المائية الممتعة وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحماس. يتألق الحفل بأروع أنغام الموسيقى الحية، والعروض الضوئية المبهرة، والعديد من الأنشطة الترفيهية، ليستمتع الزوار بقضاء أمسية لا تنسى.

وتكتمل الأجواء المتميزة للفعالية مع أجمل الإيقاعات التي يقدمها نخبة من ألمع منسقي الأغاني، بمن في ذلك «دي جي بليس»، أحد رواد المشهد الموسيقي في الشرق الأوسط، و«دي جي كيزا»، الضيف الدائم لدى أرقى نوادي دبي، و«مستر شيف كودز»، منسق الأغاني الأكثر شهرة في المدينة؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بأجواء مهرجانية غير مسبوقة؛ حيث يمكنهم اللعب والرقص متنقلين بين مختلف التجارب الترفيهية في محيط نابض بالحياة تحت سماء مضاءة بعروض الليزر المذهلة.

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