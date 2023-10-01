تقرير أمريكي: طلب قوي على عقارات دبي الفاخرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد تقرير أمريكي أن دبي تشهد بناء عدد متزايد من المشروعات العقارية لتلبية الطلب المتنامي، وخاصة العقارات الفاخرة. وتوقع موقع «مانشون جلوبال» الشبكي الأمريكي مواصلة سوق العقارات في دبي نموه المستمر منذ ما يزيد على عامين، ما انعكس في تدشين المزيد من المشروعات العقارية بالإمارة.

واستشهد التقرير بالبيانات الواردة في أحدث إصدار من «مؤشر سافيلز للمساكن الفاخرة بمدن العالم»، الصادر أخيراً عن «سافيلز» البريطانية، التي أفادت بتصدر دبي كل مدن العالم في نمو أسعار البيوت الفاخرة بالنصف الأول من العام الجاري 11.2 % .

موضحاً أن سوق العقارات بدبي شهدت خلال الفترة المذكورة 60.440 صفقة، بقيمة إجمالية 177.3 مليار درهم «48.27 مليون دولار»، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وأوضح التقرير أن المشروعات السكنية التي ما زالت قيد التنفيذ «على الخريطة» تحديداً تحظى بأعلى شعبية بين المشترين والمستثمرين العقاريين في دبي في الوقت الراهن.

حيث تواصل دبي إثبات مكانتها بوصفها وجهة أولى على مستوى العالم للمستثمرين العقاريين، سواء في العقارات السكنية أو التجارية. ورصد التقرير أبرز المشروعات العقارية بالغة الفخامة التي شهدت دبي تدشينها حديثاً، ومنها «ذي أواسيز» على طريق جبل علي، و«ريكسوز دبي آيلاندز ريزيدنسز».

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