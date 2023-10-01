مصممات إماراتيات يبهرن زوار معرض المجوهرات في الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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جذبت إبداعات مصممات إماراتيات شابات، زوار معرض الساعات والمجوهرات في دورته الـ(52)، في مركز إكسبو بالشارقة، فهن عنوان الشابات الإماراتيات اللائي طورن من مهاراتهن وإبداعاتهن الحرفية والتسويقية، متحديات الصعاب التي واجهتهن عبر إبداعهن في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة.

وذلك بعدما مزجن الموهبة وصقلنها بالدراسة، فتمكن من ابتكار تصاميم جديدة في عالم المجوهرات تعود عليهن وعلى الاقتصاد الوطني بالنفع والفائدة، فتركن بصماتهن الخاصة، وبأشكال فريدة وألوان مبدعة تضاهي ما تقدمه أرقى دور المجوهرات وكبرى العلامات التجارية في عالم المجوهرات.

وأكدت علياء الجابر مصممة مجوهرات، أن تلك المشاركة في معرض الساعات والمجوهرات بالشارقة تعد الأولى، فعرضت مجموعة من التصميمات الحديثة والمشكلة من الأحجار الكريمة والألماس.

إضافة إلى صياغة القطع المذهبة الصغيرة، التي وجدت رواجاً كبيراً من الزوار، مبينة أن معظم تصميماتها مستوحاة بصورة عصرية تلبي الذوق الرفيع للنساء، وأن أقل قطعة لديها سعرها 200 درهم، وتتفاوت الأسعار حسب طلب الزبائن إلى أن تصل إلى 70 ألف درهم.

أذواق

وتقول حمدة العوضي، صاحبة محل للمجوهرات، إنها عرضت مجموعة من التصميمات في معرض المجوهرات، وإن معظمها مستوحاة من المساجد في (أناضوليا) بتركيا، فطورت منها حتى تلبي الأذواق كافة، كما أنها بدأت التصميم منذ 3 سنوات، فطورت مهاراتها بالتدريب، حتى اكتسبت العديد من الخبرات التي مكنتها من إنتاج تصميمات جيدة ممزوجة بالذهب.

والأحجار الكريمة الملونة، والألماس، ووجدت قبولاً ورواجاً من الزوار، كما أن الأسعار للقطع كافة تتراوح من 3 آلاف إلى 130 ألف درهم، ولعل أبرزها تصميم مكون من 27 قيراط ألماس، مطور للمرأة الإماراتية.

وفي السياق ذاته تقول حمدة علي حسن البلوشي صاحبة محل مجوهرات، إنها تعد المشاركة الأولى لها في معرض المجوهرات بإكسبو الشارقة، فبدأت التصميم بصورة بسيطة، ولكن سرعان ما توسعت في عمل التصميمات المختلفة، التي في أغلبها تشكيلات مختلفة من الألماس الملون وخلطه بالذهب عيار 18، وإن الأسعار تبدأ من 900 درهم حسب الطلب وكمية الذهب والألماس.

فرصة

وأكدت فاطمة البلوشي، أن المنصة التي شكلتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي هي تصميم جناح خاص يحمل عنوان (منصة المصممين الإماراتيين)، تتيح الفرصة للمواهب الإماراتية الشابة والمبدعة، لدخول عالم صناعة المجوهرات، وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال، بابتكار العلامات التجارية القادرة على المنافسة والوصول إلى العالمية في سوق يحقق عوائد مالية مجزية، لافتة إلى أن معظم التصميمات مستوحاة من البيئة الإماراتية الطبيعية بكثبانها الرملية، فتم خلط الذهب بالصدف والألماس والأحجار الكريمة، فتم تشكيل تصميمات جمعت بين القديم والجديد.

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