115 شركة إيطالية تستعرض أحدث ابتكاراتها في دورة 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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تشارك 115 شركة إيطالية في الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2023، من ضمنها 28 شركة في الجناح الإيطالي الذي تشرف عليه وكالة التجارة الإيطالية «ITA» وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

يسلط الجناح الرسمي الضوء على قدرات الشركات الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة تأكيداً على مكانة إيطاليا في مجال المنتجات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز على مستوى العالم.

وتستعرض الشركات الإيطالية مجموعة من المنتجات المتطورة، ومن ضمنها المحولات الكهربائية بالزيت العازل، ومولدات التوربينات البخارية، والمعدات المستخدمة تحت الماء، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة والخدمات للتحكم عن بُعد في الخزانات وإدارة الطاقة ومراقبة الأساطيل والصمامات عالية الجودة، والمضخات الكهربائية الغاطسة.

وتستهدف الجهات العارضة في الجناح الإيطالي بمعرض «أديبك» 2023 استشراف مستقبل مشهد الطاقة المتطور في ظل التزام إيطاليا بالاستدامة عبر قطاع الطاقة، معززة الابتكار وأواصر التعاون الدولي. وتعد الشركات الإيطالية رائدة في مجال الاستثمار بفرص الطاقة الجديدة، مع التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً، والتحول نحو مجالات الطاقة العالمية المتطورة.

وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الدولة: فخورون بمشاركة إيطاليا في معرض أديبك 2023، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات، فيما تتطلع المؤسسات الإيطالية للاستفادة من فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب28»، الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري، وذلك عبر المساهمة بتوفير أحدث التقنيات والخبرات من المستوى العالمي لمواجهة تحديات أمن الطاقة، سواء في دولة الإمارات أم العالم.

وأشار إلى ريادة الشركات الإيطالية في الحد من الكربون الناجم عن عمليات إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات.

من جهته، قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات إن متانة العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات تتجسد في قطاعي النفط والغاز، ونتطلع لتعزيز هذا التعاون الثنائي في العقود المقبلة، وتحرص إيطاليا على دفع الابتكار في قطاع الطاقة.

وذلك عبر تخصيص نحو 3.6 مليارات يورو من خطة التعافي الوطنية لتعزيز سلاسل إمدادات توليد الطاقة، وتمثل الاستدامة بنداً رئيسياً على جدول أعمال إيطاليا وشركاتها، مع الالتزام بشعار «إيطاليا المستدامة»، تماشياً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28».

بدوره، قال ماركو فيرارا، المدير الإداري في Federtec إن الجمعية الإيطالية لتقنيات ومكونات الميكاترونيك لطاقة السوائل ونقل الطاقة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية تتشرف بتمثيل الشركات الإيطالية في أديبك 2023، ويوفر هذا الحدث فرصة رائعة لتمكين مؤسساتنا من تأسيس علاقات تجارية جديدة واستعراض منتجاتها وتقنياتها المتطورة، ودعم المنتجات التي تحمل شعار «صنع في إيطاليا»، لاسيما في هذا القطاع الصناعي الحيوي.

وعلق برونو فييرو، نائب الرئيس في ANIMA، قائلاً: «تتعاون ANIMA Confindustria مع وكالة التجارة الإيطالية في أديبك منذ سنوات طويلة، بصفتها ممثلة لمجموعة من الشركات الرائدة في مجال إمدادات قطاع النفط والغاز الإيطالية، ويستمر هذا المعرض في تأكيد أهميته العالمية في قطاعي النفط والغاز ومجال تحول الطاقة، باعتباره منصة فريدة لعرض الابتكارات والحلول التي تحمل شعار «صنع في إيطاليا» لمواجهة التحديات في مجال تحول الطاقة، ونؤكد بحضورنا هذا العام على إرثنا المتمثل في ضمان استمرارية العمل من أجل مستقبل أكثر استدامة».

ومن ناحيته قال ماريا روزاريا فراغاسو، رئيسة الشؤون الدولية في ANIE Federazione، الاتحاد الإيطالي للشركات الكهروتقنية والإلكترونية يعد أديبك بمثابة منصة محورية للشركات الإيطالية.

حيث يوفر فرصاً متنوعة لتعزيز العلاقات التجارية القائمة، مع القدرة على استكشاف أسواق جديدة، ويؤدي تنامي الوعي البيئي، إلى جذب الاستثمارات لتبني الطاقة المتجددة والاعتماد على التقنيات الأكثر استدامة، حتى في قطاع النفط والغاز. وفي سياق التحول الوشيك في مجال الطاقة، يبرز أديبك كمنتدى مهم للمناقشات حول التقنيات المتطورة التي تسهم في استشراف مستقبل أكثر استدامة.

يتم تنظيم الجناح الإيطالي في «أديبك» 2023 بالتعاون بين وكالة التجارة الإيطالية ووزارة الخارجية والجمعيات الرائدة على مستوى القطاع.

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