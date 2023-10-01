«أوش ديل مار» أحدث وجهة للتذوق الفاخر في دبي

المصدر: دبي - البيان

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افتتح «أوش ديل مار»، الوجهة الجديدة في ساحة الطهي بدبي أبوابه ودعا زواره إلى الانطلاق في رحلة استكشاف ذواقة لا مثيل لها. ويتقدم الشيف التنفيذي أليخاندرو كاسترو بقافلة فريق الطهي.

حيث يخلط فيها بين تراث الأطعمة والابتكار العصري لتشكيل توليفة مثالية من النكهات. بفضل خبرة الشيف كاسترو، يحمل «أوش ديل مار» طعماً غنياً ومتجدداً من أصول أوزبكستان ووسط آسيا إلى مشهد الطهي في دبي.

وقال الشيف كاسترو: «في «أوش ديل مار»، نعتز بالحرفية والتقاليد التي تميز كل طبق بجماله الخاص. نؤمن بقيم التراث التي انتقلت عبر الأجيال، حيث يكون كل طبق رابطاً بين الماضي والمستقبل، ممزوجاً ببراعة بين التقاليد العريقة والحداثة المتجددة.

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