10.7 ملايين درهم ثمناً لخاتم من الألماس الأخضر بمعرض «الساعات والمجوهرات»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد أروقة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي تتواصل فعالياته لليوم الرابع على التوالي في مركز إكسبو الشارقة عرضاً متألقاً لأندر وأروع التصاميم العالمية والقطع الحصرية من أرقى المجوهرات والمشغولات الذهبية وقطع الألماس الفريدة والتي تقدمها أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية محلية وعالمية ضمن النسخة الـ 52 من المعرض الذي يختتم فعالياته مساء غدٍ الأحد.

وحيث يجتمع التفرد والحداثة مع الأصالة والرقي يقدم الحدث عرضاً لمجموعة فنية من التصاميم الفريدة من أبرزها خاتم «ساكورا» النادر المصنوع من الألماس الأخضر عيار 18 قيراطاً الذي قدمته شركة سيليخوف للألماس، وبلغ سعره 2.9 مليون دولار(10.7 ملايين درهم)، في حين قدمت شركة الرميزان للذهب والمجوهرات دراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية عيار 24 قيراطاً، بسعر 1.5 مليون درهم، وشهد الحدث تصاميم فنية متميزة من العنبر قدمها عمبر اميز، والتي تضمنت نسخة مصغرة من قصر الإمارات مصنوعة من العنبر الأصفر، كما حظي زوار المعرض بفرصة لمشاهدة واقتناء أحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمجوهرات المستوحاة من الثقافات المختلفة حول العالم من ضمنها اليابان، وفرنسا، والصين وإيطاليا.

منصة رائدة

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يشكل منصة إقليمية رائدة للترويج للعلامات التجارية العالمية والمحلية والمبدعين والمصممين العالميين والمحليين وفرصة مثالية للكشف عن أحدث مشغولاتهم وإبداعاتهم لاسيما وأنه يستقطب سنوياً عشرات الآلاف من الزوار الذين يبحثون عن أندر التصميمات من الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، وأحدث خطوط الموضة والتشكيلات العصرية من شتى أسواق العالم، مشيراً إلى أن سعي المشاركين لإطلاق تصاميم حصرية ونادرة وتقديم أفضل منتجات ومشغولات مؤسساتهم من الذهب والمجوهرات هي نتائج إيجابية تؤكد نجاح الحدث وريادته وتعكس حرص العارضين على تحقيق التميز بعلاماتهم التجارية وتعزيز فرصهم التسويقية من خلال هذا الحدث الإقليمي الذي يعتبر أحد أكبر المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أحدث التصاميم

وتشارك مجوهرات جوهرة بهذه التظاهرة العالمية من خلال منصتين منفصلتين، تعرض الأولى أحدث التصاميم والمجموعات سواء التراثية أم المعاصرة من الذهب بكل عياراته وأطقم الماس للمناسبات ومجوهرات كل يوم، فيما تعرض المنصة الثانية تصاميم مذهلة وفريدة من أرقى العلامات العالمية للمصمم العالمي أناند شاه ومجموعة خاصة من دار سنسكريتي للمجوهرات.

وقال محمد تمجيد عبدالله نائب المدير التنفيذي لمجوهرات جوهرة: «يسعدنا دائماً في مجوهرات جوهرة المشاركة بهذا الحدث العالمي المهم والذي أصبح من أهم معارض الذهب والمجوهرات ليس في المنطقة فحسب وإنما على مستوى العالم، وكعادتها تقدم مجوهرات جوهرة مجموعات متجددة لأطقم الأعراس من الماس الطبيعي من مجموعة غناتي الخاصة بالموسم المقبل للأعراس بالإضافة إلى مجموعة من التشكيلات التراثية عيار 21 مثل تشكيلة شناف وطبلة وغيرها».

وأضاف: «جديدنا في هذا المعرض هو عرض مجوهرات من أهم دور المجوهرات العالمية بتصاميم مذهلة وحصرية، سنقدم في منصة خاصة بمجوهرات جوهرة، كما سنقدم في المعرض خصماً حصرياً يصل إلى 60% على مجموعة مختارة من تشكيلات الماس واللؤلؤ بالإضافة إلى إجراء سحب كل يوم خاتم الماس هدية للرابح عند الشراء بقيمة 500 درهم فما فوق».

عرض متنوع

ويواصل المعرض تقديم المزيد من المفاجآت لزواره بما يتضمنه من عرض متنوع لأرقى تصاميم المجوهرات الماسية والذهب والبلاتين واللؤلؤ والمجوهرات الفضية والأحجار الكريمة، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للفوز بالعديد من الجوائز القيمة من ضمنها بار ذهب 250 غراماً وسيارة كاديلاك حديثة.

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