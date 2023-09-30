أسهم الإمارات تضيف 342 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري

المصدر: وام

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أضافت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 342 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة استنادا لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال العام الجاري، شملت "أدنوك للغاز" و"بريسايت" لحلول الذكاء الاصطناعي و"أدنوك للإمداد والخدمات" في سوق أبوظبي، بالإضافة إلى إدراج أسهم "الأنصاري" للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.548 تريليون درهم في آخر جلسات سبتمبر الجاري، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و696.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 321.6 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 243.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و77.6 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 87.2 مليار سهم منها 44.6 مليار سهم في سوق أبوظبي و42.6 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 4 ملايين صفقة في السوقين.

- سوق أبوظبي .

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنهاية سبتمبر الجاري عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9785.32 نقطة، وارتفع مؤشر العقار بنسبة 31.6% والسلع الاستهلاكية بنحو 15.6% والرعاية الصحية 7.1% والطاقة 3.6% والخدمات 2.7%.

وحقق سهم "أبوظبي الوطنية للفنادق" أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي منذ بداية العام الجاري مرتفعاً بنسبة 161% تلاه "بلدكو" بمكاسب 85.2%، كما ارتفعت أسهم "أدنوك للحفر" 34.9%، و"الدار العقارية" 30% و"أدنوك للغاز" 23.8% و"أبوظبي الإسلامي" 23.6% و"أدنوك للامداد" 16.6% و"موانئ أبوظبي" 12.4% و"الياه سات" 7.2% و"بروج" 6.1%.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 65.6 مليار درهم، تلاه "الفا ظبي" بنحو 22.1 مليار درهم، ثم "ملتيبلاي" 17.7 مليار درهم، و"أبوظبي الأول" 10.7 مليار درهم و"الدار" 9.1 مليار درهم.

- سوق دبي.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 24.8% أو ما يعادل 827.5 نقطة خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولا إلى 4165.58 نقطة في آخر جلسات سبتمبر، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 40.9%، والصناعة 30% والمالية 22% والخدمات 16.1%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم "إعمار العقارية" 37.2% و"الإمارات دبي الوطني" 36.9%، و"ديوا" 10.3% و"إعمار للتطوير" 58.7% و"تيكوم" 21.8% و"العربية للطيران" 30.7% و"سالك" 33.5% و"دبي للاستثمار" 13.8% و"إمباور" 33.1%، و"سوق دبي المالي" 5.3% و"دبي الإسلامي" 2.6% فيما حقق "الخليج للملاحة" مكاسب قوية تجاوزت 974% و"مصرف عجمان" 91.5%.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 16.2 مليار درهم، و"الإمارات دبي الوطني" 9.07 مليار درهم، و"مصرف عجمان" 5.68 مليار درهم، و"دبي الإسلامي" 5.5 مليار درهم و"ديوا" 4.98 مليار درهم.

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