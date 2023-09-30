نفقات الاستهلاك الشخصي تصعد بـ«وول ستريت»

المصدر: نيويورك - رويترز

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فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع أمس، بعد أن أبقت قراءة جاءت دون المتوقع لمقياس أساسي للتضخم الآمال حية في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة. وصعد مؤشر داو جونز 216.27 نقطة أو 0.64 % إلى 33882.61 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 28.48 نقطة أو 0.66 % إلى 4328.18 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك 136.43 نقطة أو 1.03 % إلى 13337.71 نقطة في مستهل التداولات.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة. وصعد مؤشر ستوكس 0.6 % خلال التعاملات.

وأظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل التضخم الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في سبتمبر. واتجه مؤشر ستوكس 600 إلى إنهاء الربع الثالث من العام بانخفاض 2.3 %، مع تخلف مؤشر داكس الألماني عن أقرانه في المنطقة متكبداً خسارة 4.6 %.

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