الإمارات وتايلاند تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية

المصدر: بانكوك - البيان

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اختتم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية زيارة رسمية إلى مملكة تايلاند، اتفقت خلالها الدولتان الصديقتان على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستوى جديد من الشراكة والنمو المشترك، مع التركيز على عدد كبير من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة والسفر والسياحة وغيرها.

وعقد معاليه اجتماعاً مع جورين لاكساناويسيت بومتام ويشاياشاي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة في تايلاند. وناقش الجانبان خلال لقائهما في العاصمة بانكوك استراتيجيات تسريع تدفقات التجارة والاستثمار، واستعرضا التقدم المحرز في المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بعدما دخلت جولتها الرابعة.

كما التقى معاليه، برفقة عبيد سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى تايلاند، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، سانان أنغوبولكول رئيس غرفة التجارة التايلاندية، حيث استعرضا الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين، وفرص إقامة مشاريع مشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: إن هناك حرصاً متبادلاً بين الإمارات وتايلاند على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى التالي من النمو الاقتصادي المشترك عبر خلق المزيد من الفرص أمام مجتمعي الأعمال في الجانبين. وأضاف: «تعد تايلاند شريكاً تجارياً واستثمارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات، كما أنها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة جنوب شرق آسيا، وتعزز بسرعة مكانتها كواحدة من أكثر مراكز الأعمال الواعدة في المنطقة».

وأكد أن الدولتين تواصلان التعاون البناء معاً لتعزيز التدفقات التجارية البينية، واستحداث منصة لتأسيس مشاريع وشراكات جديدة للمستثمرين، وخلق المزيد من الفرص المتنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يشار إلى أن الإمارات وتايلاند تتمتعان بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية مسارها الصاعد في النصف الأول من العام الجاري، مسجلةً 3.2 مليارات دولار، بزيادة قدرها 3.7 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعد تايلاند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصاراً باسم «آسيان»، بحصة تبلغ 20 % من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع دول الرابطة، في حين تعد الإمارات الشريك التجاري الأول لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط، وتحل في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً.

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