انطلاق الموسم الثاني من مهرجان «لولو عالم المأكولات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلق الموسم الثاني من مهرجان «لولو عالم المأكولات» في جميع متاجر «لولو هايبرماركت» في الإمارات.

شهد افتتاح المهرجان، والذي يستمر حتى الأربعاء المقبل، ثلاثة طهاة مشهورين ومحبوبين في متاجر «لولو هايبرماركت» في الإمارات، وهم الشيف ميرا في أبوظبي، والشيف مصبح الكعبي في دبي، والشيف نيكيتا غاندي باتني في الشارقة، حيث يتم إتاحة الفرصة للطهاة الطموحين لتعلم نصائح الطهي خلال مشاهدة كبار الطهاة في عروض طبخ مباشرة. وقال أشرف علي موسليام، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو: يعد الطعام لغة عالمية لها القدرة على التقريب بين الثقافات فهي وسيلة قوية للتبادل يمكنها أن توحد الناس في جميع أنحاء العالم.

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