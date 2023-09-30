«إم إم إي سي مانسمان» تعرض مشاريعها في «أديبك»

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «إم إم إي سي مانسمان» الإماراتية العاملة في قطاع النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، عن مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» .

والذي يقام خلال الفترة من 2 ـ 5 أكتوبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وتندرج مشاركة الشركة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز حضورها وتوسيع قاعدة عملائها، باعتبار المعرض والمؤتمر منصة استثنائية تضم أكثر من 2200 شركة محلية وعالمية وتجمع أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع.

وتهدف الشركة إلى استعراض حزمة المشاريع التي تعمل عليها على مستوى الدولة إلى جانب الخدمات التي تقدمها، ومن بينها مشروع محطة تعبئة المركبات بالطاقة الهيدروجينية الخضراء ومحطات إنتاج الهيدروجين، إضافة إلى دراسات الجدوى والتصاميم والدراسات المتعلقة بجميع أعمال الهندسة والتصميم الأولية.

وقال المهندس أنس الجعيدي، الرئيس التنفيذي للشركة: يعد «أديبك» منصة عالمية تتيح فرصة التواصل والتفاعل مع أبرز الشركات الرائدة والخبراء في قطاع الطاقة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد الحلول المبتكرة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز