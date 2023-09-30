تدشين «سمانا بورتوفينو» في مدينة دبي للإنتاج

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «سمانا للتطوير العقاري» مشروعها السكني «سمانا بورتوفينو» بتكلفة 250 مليون درهم في مدينة دبي للإنتاج. ويعد «سمانا بورتوفينو» تاسع مشروع من أصل 12 مشروعاً تخطط «سمانا للتطوير العقاري» لتدشينها العام الجاري.

ويتكون المشروع من طابق سفلي + طابق أرضي + 11 طابقاً علوياً، ويضم 226 شقة، ويمتد على مساحة 259,501 قدم مربعة.

ويجسد المشروع العمارة الإيطالية على طراز التجمعات المحلية، الذي يمزج بين المسطحات المائية، ونمط الحياة السائد في البلدات، والمعيشة الفاخرة وحمامات السباحة الخاصة داخل الشقق. ويعد «سمانا بورتوفينو» أول مشروع تطلقه الشركة في «مدينة دبي للانتاج» كافة، وحداته السكنية مزوّدة بحمامات سباحة خاصة مبنية داخل الوحدات.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: «تمضي سمانا للتطوير العقاري قدماً في تطوير المشروعات بالسرعة السليمة وفي المناطق السليمة عبر دبي. وأتوجه بالشكر إلى مستثمرينا على ثقتهم في مشروعات «سمانا»، التي تُدر عليهم عائدات أعلى، بالمقارنة مع الأسعار السائدة حالياً في السوق. ويعد هذا من أسباب بيع مشروعاتنا بسرعة، ومن ثم سرعة انتقالنا إلى المشروع التالي».

و«سمانا بورتوفينو» هو أول مشروع تطوره «سمانا للتطوير العقاري» في «مدينة دبي للإنتاج». وإلى جانب تصميمه المعماري المستلهم من «الريفييرا الإيطالية»، يتضمن المشروع أيضاً حمامات سباحة خاصة.

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