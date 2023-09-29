«إيدج» تستحوذ على 50% من «سييات» البرازيلية

المصدر: أبوظبي، ساو باولو - البيان

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استحوذت مجموعة إيدج، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على حصة 50% في «سييات»، الشركة البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة. وتم توقيع صفقة الاستحواذ رسمياً في المقر الرئيس لشركة «سييات» في ساو خوسيه دوس كامبوس، بحضور فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج، وعدد من مسؤولي الإدارة العليا في الشركتين.

ويأتي هذا الاستحواذ في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها الشركتان في ريو دي جانيرو في شهر أبريل من هذا العام، وهي جزء من اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقعة بين إيدج والبحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة للسفن، وذلك في إطار المشروع الوطني للصواريخ المضادة للسفن MANSUP، والذي تزوده شركة «سييات» أنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياس من بعد.

شراكات

وقال منصور الملا، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تلتزم إيدج التعاون مع جهات فاعلة ذات أهمية استراتيجية في البرازيل، عبر الاستثمارات أو الشراكات، بهدف تطوير القدرات الدفاعية المتقدمة والتقنيات الأخرى ذات الصلة. وفي إطار خريطة التطوير الخاصة بنا في أمريكا اللاتينية، وخاصة في السوق البرازيلية، بدأنا تطوير وتصنيع الجيل التالي من الأسلحة والحلول الذكية عالية الأداء بأسعار تنافسية. وعبر التعاون مع «سييات»، نهدف إلى أن نصبح لاعبين مهمين في سوق الأنظمة الدفاعية عالية التقنية».

وتتخصص «سييات»، التي أسست في سنة 2015 ويقع مقرها في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس، في مجال تكامل الأنظمة التكنولوجية المتقدمة، كما توفر حلولاً لمتطلبات قطاعي الدفاع والطيران.

وقال روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي «سييات»: «يشكّل هذا الاستثمار مصدر فخر لشركة سييات الرائدة إقليمياً في مجال تكنولوجيا الصواريخ المتقدمة، إذ إن استثمار إيدج في خبراتنا وقدراتنا المعروفة بمقام شهادة دامغة على الجودة العالية لمنتجاتنا وأنظمتنا. وفي المقابل، سيمكّننا هذا الاستثمار من الاستفادة من خبرة إيدج العالمية متعددة المجالات لتطوير الجيل التالي من حلول الأسلحة الذكية بشكل مشترك لقواتنا المسلحة وعملاء الدفاع الآخرين. وباحتسابها شركة دفاع استراتيجي برازيلية، لا تزال شركة سييات ملتزمة تماماً الإسهام في السيادة الوطنية».

قدرات

وقال حمد المرر، رئيس قطاع الأسلحة والصواريخ في مجموعة إيدج: يعد هذا إنجازاً بالغ الأهمية وقد تم تحقيقه بإقامة علاقات قوية ذات منفعة متبادلة في ظل دعم ورؤية القادة في دولة الإمارات والبرازيل، اللتين تواصلان توثيق الروابط الدفاعية ببناء قدرات سيادية مستقلة ودعم النمو الاقتصادي على حد سواء.

وأضاف: «إن استحواذنا على 50% من أسهم شركة «سييات» خير مثال على ذلك وستمكّننا هذه الشراكة من الجمع بين الخبرة في تطوير الأسلحة الذكية والأنظمة عالية التقنية، وهما مجالان تركز عليهما إيدج، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون المحتملة لتعزيز التقنيات والقدرات في أسواق الإمارات والبرازيل».

واختتم نائب الأدميرال ماركو أنطونيو إسماعيل ترفاو دي أوليفيرا من البحرية البرازيلية قائلاً: «تثبت إيدج عبر جهودها الملموسة أنها شريك جاد وداعم لصناعة الدفاع البرازيلية وتطوير القدرات الوطنية عبر مجالات متعددة. إن إعلان اليوم عن استحواذ المجموعة على حصة كبيرة في سييات سيعزز رؤيتنا وأهدافنا المتبادلة لتحقيق قدر أكبر من الأمن والازدهار الاقتصادي هنا وفي الخارج».

وتتضمن منتجات «سييات» أسلحة ذكية مثل الصواريخ والذخائر الموجهة ودمجها في الطائرات والسفن والدبابات والمركبات البرية الأخرى. وإضافة إلى ذلك، تتفوق «سييات» أيضاً في تقنيات الرادارات وأجهزة الاستشعار وأنظمة إلكترونيات الطيران.

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