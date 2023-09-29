أراضي دُبي تُبرم ثلاث مذكرات تعاون لتوفير بيئة تدريب عقاريّة متميّزة في الإمارة

المصدر: البيان

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أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ثلاث مذكرات تعاون مع كلّ من معهد أليت جلف للتدريب العقاري، ومعهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري، وشركة المتطوّرة للخدمات العقاريّة، بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري لإمارة دبي عبر توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ترفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين وترتقي بالخدمات ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالميّة.

وقد وقّع الاتفاقيّات سعادة مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجورج ماوريس المدير العام لمعهد أليت جلف للتدريب العقاري، ومحمد شناعة مدير معهد انوفيشن اكسبرتس للتدريب العقاري، ومعاذ مقبول مدير شركة المتطورة للخدمات العقارية - فرع دبي. وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون بين الدائرة والمؤسسات المذكورة.



تعزيز الاستدامة والابتكار

وأكّد مروان بن غليطة أنّ دائرة الأراضي والأملاك في دبي حريصة باستمرار على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يُسهم في توفير خدمات عقاريّة استباقيّة متمحورة حول الإنسان، مشيراً إلى أنّ تأهيل العاملين والمعنيين في القطاع العقاري وتزويدهم بالأدوات والمعرفة وأساليب التدريب المتطوّرة يأتي في صميم مذكرات التعاون هذه، وقال: "نسعد بشراكتنا الجديدة مع مؤسسات رائدة لها باع طويل في مجال التدريب العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يرسّخ جهودنا المستمرة لتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي".



وأضاف بن غليطة: "سنعمل على ترجمة هذا التعاون المشترك بالشكل الأمثل الذي ينعكس بدوره على بناء قاعدة مهنيّة قوية ومؤهلة، في إطار أهداف الدائرة الرامية إلى نشر الثقافة العقارية وزيادة المعرفة في السوق العقاري عبر التدريب بأساليب علميّة رفيعة".

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