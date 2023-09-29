«أراضي دبي» تبرم 3 مذكرات تعاون لبيئة تدريب متميزة

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3 مذكرات تعاون مع معهد أليت جلف للتدريب العقاري، ومعهد انوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري، وشركة المتطورة للخدمات العقارية، بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري لإمارة دبي عبر توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ترفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين وترتقي بالخدمات ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالمية.

وقّع الاتفاقيات مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجورج ماوريس المدير العام لمعهد أليت جلف للتدريب العقاري، ومحمد شناعة مدير معهد انوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري، ومعاذ مقبول مدير شركة المتطورة للخدمات العقارية - فرع دبي.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون بين الدائرة وهذه المؤسسات.

تعزيز الاستدامة والابتكار

وأكّد مروان بن غليطة أن الدائرة حريصة باستمرار على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في توفير خدمات عقارية استباقية متمحورة حول الإنسان، مشيراً إلى أن تأهيل العاملين والمعنيين في القطاع العقاري وتزويدهم بالأدوات والمعرفة وأساليب التدريب المتطوّرة يأتي في صميم مذكرات التعاون هذه.

وقال: نسعد بشراكتنا الجديدة مع مؤسسات رائدة لها باع طويل في مجال التدريب العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يرسّخ جهودنا المستمرة لتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: سنعمل على ترجمة هذا التعاون المشترك بالشكل الأمثل الذي ينعكس بدوره على بناء قاعدة مهنية قوية ومؤهلة، في إطار أهداف الدائرة الرامية إلى نشر الثقافة العقارية وزيادة المعرفة في السوق العقاري عبر التدريب بأساليب علميّة رفيعة.

خطط للتوعية

وبحسب المذكرات؛ ستكون العقارية الثلاث جهات معتمدة من قبل أراضي دبي لتنظيم البرامج والورش التدريبية بقطاع العقارات، كما ستعمل الأطراف على نشر ثقافة التعلم المستمر والتدريب العقاري المهني والابتكار، والمساهمة بتطوير العاملين في القطاع والقائمين عليه بهدف التميز في المجال العقاري وتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الوعي لدى المستثمرين العقاريين والملاك والمعنيين بالأمور والقضايا العقارية من خلال خطط التوعية ونشر المعرفة العقارية.

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