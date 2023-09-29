3.4 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 817 مبايعة بقيمة 2.35 مليار درهم، منها 45 مبايعة للأراضي بقيمة 361.08 مليون درهم و772 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.98 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية.

وتصدرت مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 19.81 مليونأ. وجاءت مبايعة بقيمة 57.2 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت الحبية السادسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 593.36 مليونا.

وسجلت الرهونات 727.73 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 441.02 مليون درهم و136 رهن فلل وشقق بقيمة 286.7 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 403.67 ملايين درهم ورهن في منطقة المرقبات بقيمة 57.48 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 39 هبة بقيمة 323.17 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 145.6 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 65 مليون درهم.

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