أي إن بي دي «ريت» تعلن تغيير رئيس مجلس الإدارة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة أي إن بي دي «ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، تنحي الدكتور طارق بن هندي عن منصبه رئيساً لمجلس الإدارة اعتباراً من الغد لتخصيص المزيد من الوقت لأنشطته التجارية الأخرى.

وترأس الدكتور بن هندي مجلس إدارة الشركة منذ 2017، وسيواصل تعاونه معها على أساس استشاري حتى يونيو 2024. وسيشغل علي المزروعي، الذي تم تعيينه مديراً للشركة في 2018، منصب رئيس مجلس الإدارة خلفاً للدكتور طارق بن هندي بدءاً من اجتماع مجلس الإدارة المقبل في نوفمبر، وهو يتولى حالياً عدداً من الأدوار القيادية الأخرى، بما في ذلك عضوية مجلس إدارة شركة الصكوك الوطنية منذ 2011، ومصرف عجمان منذ 2021. وتم تعيين راشد العوضي مديراً جديداً للشركة بدءاً من 1 أكتوبر 2023.

وهو يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي للتطوير العقاري في شركة وصل، إلى جانب عضوية مجلس إدارة مؤسسة دبي الرياضية، و«كفاف» للتطوير العقاري، و«جاغ» العقارية، والورقاء جاردنز، ومدينة دبي التجارية، وأملاك للتمويل. وبعد هذه التغييرات، سيتألف مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة، وثلاثة أعضاء، هم راشد العوضي، إضافة إلى خالد الفهيم، ومارك كريسي، الذين انضموا إلى الشركة في 2017.

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