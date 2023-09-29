«أدنيك» نحو الاستحواذ على 51 % من «أليانز السعودي الفرنسي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين دخولها في صفقة استحواذ على أسهم تمثل 51 % من رأس مال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.

ووفق إفصاح لسوق أبوظبي، أوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية لسعر الشراء تبلغ 133.07 مليون دولار (488 مليون درهم)، إضافة للنفقات الاعتيادية المرتبطة بالصفقة. وتوقعت أن يتم إتمام الصفقة خلال الأشهر المقبلة، بعد الحصول على بعض الموافقات والإعفاءات المعتادة من الجهات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنها ستشتري حصص كل من شركة أليانز يوروب بي في وشركة أليانز فرانس إس إيه وشركة أليانز مينا هولدينج (برمودا) ليمتد في شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني.

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