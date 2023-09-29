100 شركة بريطانية تعرض ابتكاراتها في «أديبك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس صناعات الطاقة، الاتحاد التجاري العالمي للشركات العاملة في قطاع الطاقة، عن مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة «أديبك 2023»، حيث يشرف على تنظيم جناح المملكة المتحدة والذي يضم 100 شركة بريطانية. ويحتفي المجلس هذا العام بمشاركته للسنة العشرين على التوالي في المعرض.

وتطور «أديبك» خلال السنوات الماضية ليصبح أكبر وأهم فعالية لصناعة الطاقة على مستوى العالم، فهو الحدث الذي يجمع كبار قادة صناعة الطاقة من كل أنحاء المعمورة لإبداء الرأي في القضايا الأساسية التي تمس مختلف قطاعات الطاقة التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى استكشاف الفرص وبناء شراكات طويلة الأمد.

وفي هذا العام، يضم جناح المملكة المتحدة أكثر من 100 شركة، وهو نمو يزيد على 11 % عن العام الماضي، عبر مساحة تبلغ 1350 متراً مربعاً. ويتضمن الجناح أيضاً جناحين فرعيين لكل من اسكتلندا وويلز، يسلطان الضوء على جهود التحول إلى الطاقة الخضراء.

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