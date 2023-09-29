استطلاع: %88 من تجار التجزئة يجدون الإمارات مثالية لممارسة أعمالهم

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «ابلو» المتخصصة في إدارة عمليات تجارة التجزئة الإلكترونية، أن %88 من تجار التجزئة، يجدون الإمارات مثالية لممارسة أعمالهم.

جاء ذلك ضمن نتائج استطلاعات الرأي، التي أجرتها مؤسسة «يوجوف»، مع 100 من قادة قطاع التجزئة، كجزء من تقرير «البيع بالتجزئة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التابع لـ «ابلو». كما شمل الاستطلاع توصيات أساسية من متخصصين في القطاع.

وأشار التقرير إلى تفاؤل قوي بنسبة 73 % بين قادة قطاع التجزئة حول تحقيق نمو في إيراداتهم وأرباحهم هذا العام، حيث وصف نصف المستجيبين للاستطلاع، بنمو عملياتهم المرتبطة بتجارة التجزئة الإلكترونية بنسبة 20 % أو أكثر سنوياً.

وقال نيكولاس برايلانتس المؤسس ومدير الرؤية في «ابلو»: على ما يبدو أن عمليات التجارة الإلكترونية في 2023، ستسجل رقماً قياسياً في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشير استطلاعات الرأي، إلى أن تجار التجزئة يشهدون نمواً سريعاً وتفوقاً يتعدى حجم نمو العديد من الأسواق العالمية.

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