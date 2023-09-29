«نخيل» تروج مشاريعها بمعرض موناكو لليخوت

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «نخيل»، تعاونها للمرة الأولى مع شركة الوساطة لبيع وتأجير اليخوت الفاخرة «إدميستون» خلال معرض موناكو لليخوت، وتتيح هذه الشراكة لـ«نخيل» استعراض مشاريعها على الواجهة البحرية لضيوف المعرض فضلاً عن إظهار مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير تجارب المعيشة الراقية.

وتسلط «نخيل» الضوء خلال المعرض على مشروعها الأحدث الفاخر «كومو ريزيدنسز» في «نخلة جميرا»، وهو عبارة عن برج سكني مكون من 76 طابقاً مع شرفات محيطة توفر لجميع الوحدات إطلالات بانورامية بزاوية 180 أو 360 درجة على مدينة دبي والخليج العربي.

وتستعرض «نخيل» أيضاً فلل «كورال» وفلل «بيتش» التي تم إطلاقها أخيراً في مشروع «نخلة جبل علي». وقد تم الكشف أخيراً عن المخطط الجديد لهذا المشروع الذي سيصبح الوجهة الأبرز في المنطقة الجنوبية سريعة النمو لدبي.

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