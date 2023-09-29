«دبي الإسلامي» يستحوذ على %20 من مجموعة «تي.أو.إم» التركية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن استحواذه على حصة في مجموعة شركات «تي.أو.إم»، التي تم تأسيسها من قبل مساهمي «مجموعة أيدن».

ومن خلال هذه الصفقة، سيغدو بنك دبي الإسلامي مالكاً لحصة أقلية مهمة تبلغ 20 % في مجموعة «تي.أو.إم»، والتي تضم البنك التشاركي تي.أو.إم كاتيليم بانكسي (أول بنك تركي مرخص للخدمات الرقمية للأفراد)، وشركة الدفع النقدي الإلكتروني تي.أو.إم. بي الكترونيك بارا في أوديم هيزميتليري (شركة النقود الإلكترونية المرخصة التي تمتلك قاعدة عملاء سريعة النمو في تركيا).

وشركة التمويل تي.أو.إم فايننسمان (شركة التمويل المرخصة والمتخصصة في تطوير المنتجات الرقمية المبتكرة) بالإضافة إلى الشركات التابعة لها.

وتتركز استراتيجية الدخول التي تبناها بنك دبي الإسلامي حول الاستحواذ على حصة أقلية مهمة في مجموعة «تي.أو.إم» التي تقدم خدمات مالية شاملة ومتكاملة ومتخصصة في المجال الرقمي. وبموجب الاتفاقية، سيستحوذ بنك دبي الإسلامي على حصة تبلغ 20 % من أسهم مجموعة «تي. أو. إم» مع إمكانية رفع حصته إلى 25 % في غضون 12 شهراً.

وتسعى «مجموعة أيدن»، المساهم المؤسس لمجموعة «تي.أو.إم» عبر شراكتها مع بنك دبي الإسلامي، إلى أن تجعل من «تي.أو.إم» مجموعة رائدة في السوق التركية يدفعها الطموح للنمو والتوسع في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية على الصعيد الإقليمي. وتتمثل المهمة الأساسية للمساهمين في تعزيز الشمول المالي من خلال تسهيل وتعزيز الوصول للخدمات المالية الرقمية في تركيا.

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «لطالما نجح بنك دبي الإسلامي في هيكلة استراتيجيات مجزية على نحو فعال في خضم الديناميكيات المتغيرة للقطاع، ما يعد أمراً جوهرياً في تحقيق طموحاتنا على صعيد دفع عجلة النمو والتطور في البنك.

ويعكس دخولنا القطاع المصرفي التركي عبر الاستثمار في مجموعة متخصصة في الخدمات المالية الرقمية المقاربة الحيوية والفعالة التي ينتهجها البنك بهدف مواكبة التطور المستمر في منظومة السوق.

ويرى بنك دبي الإسلامي بأن العروض المصرفية الرقمية في تركيا والأسواق الأخرى ستعزز من جهودنا في تقديم الخدمات المالية لمجموعة واسعة من المتعاملين، بما في ذلك الفئات الضعيفة أو المعدومة الوصول إلى الخدمات المصرفية. ونحن على يقين بأن هذه الصفقة في تركيا ستمهد الطريق أمام بنك دبي الإسلامي لتبني المزيد من المبادرات في الأسواق الاستراتيجية الأخرى».

وأضاف: «يمارس بنك دبي الإسلامي نشاطه المصرفي في تركيا منذ أكثر من 15 عاماً بصفته واحداً من أكبر المقرضين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعكس هذا الاستثمار في مجموعة «تي.أو.إم.» التزامنا تجاه البلاد وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد على الأخص.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز