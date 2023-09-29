9.25 مليارات إيرادات غرف فنادق دبي في 7 أشهر

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 13.49 % لتصل إلى 9.25 مليارات درهم مقارنة مع 8.15 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الليالي الفندقية في فنادق دبي وصل خلال أول 7 أشهر من العام الجاري إلى 23.85 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 388 درهماً.

قطاع مربح

ويعد القطاع الفندقي قطاعاً مربحاً حسب الاستخدام، حيث تعتمد بعض الفنادق على خدمة الغرف لتحقيق العوائد، في حين أن الصناعة الفندقية تشمل العديد من الخدمات إلى جانب الغرف من ضمنها خدمات المطاعم والخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات التي تعتبر محل تنافس بين الفنادق.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وعززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 9.83 ملايين زائر دولي خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي، بنمو نسبته 21.3 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والذي سجلت فيه دبي وصول 8.1 ملايين زائر، وبزيادة أكثر من 250 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

نمو ثابت

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، ساهم عدد زوار الإمارة في ارتفاع معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 76 %، مقارنة مع متوسط إشغال 72 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74 % متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023 مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 13 % مقارنة مع عام 2022، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32 % مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.

ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الاستثمار الفندقي في الإمارات خلال السنوات المقبلة، نظراً لأن الخطط الحكومية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الدخل السنوي في الدولة خلال السنوات المقبلة.

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