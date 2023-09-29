«تنظيم الاتصالات» تناقش تعزيز الابتكار الرقمي في المؤسسات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز»، مؤتمر «التحول والابتكار الحكومي»، بحضور عدد من مسؤولي الحكومة الاتحادية والحكومات الرقمية المحلية، وممثلين عن بعض القطاعات الرائدة في الدولة مثل قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب عدد من فرق القيادة والابتكار التابعة لـ «أمازون ويب سيرفيسز».

وتضمنت أجندة المؤتمر، الذي عقد في دبي، تسليط الضوء على تمكين المؤسسات الحكومية من بناء وتشجيع ثقافة الابتكار على المستوى المؤسسي، عبر الاستفادة من الشركاء مثل شركة أمازون؛ وذلك بهدف إحداث ابتكارات نوعية لخدمة المتعاملين، بما يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة.

كما تم تسليط الضوء على إنجازات الهيئة، وجهودها المشتركة مع «أمازون ويب سيرفيسز» في مجال تسريع التحول الرقمي الحكومي، وتشجيع الابتكار وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.

وخلال مشاركته في المؤتمر، تحدث المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حول التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحكومة الرقمية واعتماد منظومة ابتكار متكاملة، بدءاً من السياسات، وصولاً إلى مرحلة العمليات، إلى جانب ضرورة الالتزام بمواكبة المستجدات التقنية عبر اعتماد المرونة والشفافية، ومركزية المتعاملين، والتواصل الفعال بين الحكومة والمواطنين لتطوير الخدمات.

كما تطرق خلال حديثه في المؤتمر إلى خيار الإمارات الاستراتيجي فيما يتعلق بعملية التحول الرقمي، وأنه لا رجعة عن تحول رقمي مستدام يشمل جميع مرافق الحياة في الإمارات.

مشيداً بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات الفاعلة بين القطاعات كافة، بما فيها الحكومي والخاص، من خلال تبادل الخبرات والإمكانيات، انطلاقاً من أن التحديات المعقدة تتطلب المزيد من التعاون، والعمل الجماعي المشترك، وأن الهيئة منفتحة على أي شراكات أو مشاورات تعزز تقديم الخدمات الحكومية بصورة أفضل.

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