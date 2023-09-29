«مالية عجمان» تطلق «دبلوم التمكين القيادي»

المصدر: عجمان - البيان

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أطلقت دائرة المالية في عجمان «دبلوم التمكين القيادي»، وهو برنامج متقدّم لدعم وتطوير المهارات القيادية لدى موظفيها تنفّذه، وذلك في إطار جهودها المتواصلة في التطوير المستمر لقدرات كوادرها، ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات متميزة من مختلف الفئات الوظيفية، وتمكينها من إدارة العمل بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية.

ويستهدف هذا البرنامج التطبيقي المتقدم، الموظفين والموظفات ضمن الفئات القيادية والإشرافية والتخصصية في دائرة المالية بعجمان، ويتضمن ما يقارب من 150 ساعة تدريبية، تستمر على مدار 4 أشهر.

وأكّد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن الدائرة تمضي بخطى حثيثة، لتحقيق التميز والريادة في عملها، عبر إعداد قادة الغد من كوادرها المواطنة، وتسليحهم بالمعارف الحديثة في إدارة العمل الحكومي بكفاءة وفاعلية، وتمكينهم من مواكبة متغيرات العصر واحتياجات المستقبل.

وذلك تحقيقاً لرؤية عجمان، وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

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