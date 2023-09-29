غرفة الفجيرة تحصل على ثلاث شهادات «آيزو»

المصدر: الفجيرة - البيان

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حصلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، على ثلاث شهادات آيزو 9001 ISO خاصة بالجودة الشاملة، وISO 10002 لمعالجة الشكاوى، وISO 10004 لرضا المتعاملين، صادرة من شركة (تي يو في النمسا) TÜV AUSTRIA، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تقديم خدمات التدقيق والفحص والاعتماد، ما يؤكد على حرص الغرفة على رفع كفاءة خدماتها لمواكبة أعلى المعايير العالمية، تماشياً مع توجهات حكومة إمارة الفجيرة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها، وتعزيزاً لمكانة الإمارة وريادتها اقتصادياً وخدمياً.

حضر احتفال الغرفة أحمد اليماحي أمين الصندوق، وعبد الله الظنحاني وفطيم عبيد الشحي عضوا مجلس إدارة الغرفة.

وتسلم الشهادات الثلاث، سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، من الدكتور كمال الدين حسن صالح المدير التنفيذي للشركة، والمهندس مهند زكي مسؤول تطوير الأعمال ممثل شركة «تي يو في النمسا» المانحة للشهادات.

وقال سلطان الهنداسي: "يأتي هذا الإنجاز، تأكيداً على عملنا الدؤوب والمتفاني، للالتزام بأعلى معايير الجودة في خدمة متعاملينا، من المنتسبين للغرفة والمستثمرين. وأشار إلى أن الغرفة حققت العديد من المميزات التي أهلتها للحصول على هذه الشهادات، من خلال تحويل الخدمات الخاصة بالعملاء إلى رقمية.

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