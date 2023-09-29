مبادرة لـ«غرف الإمارات» مع «التنمية الدولي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن اتحاد غرف الإمارات عن إطلاق مبادرة «معاً» تحت شعار «الشراكة من أجل مستقبل اقتصادي واعد» بالتعاون مع مصرف التنمية الدولي، فرع الإمارات.

وجاء هذا الإعلان استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في شهر يونيو 2023 بين الطرفين لدعم وتمكين القطاع الخاص في دولة الإمارات وجمهورية العراق في مختلف المجالات التجارية والصناعية. وجاء تصميم شعار المبادرة تيمناً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن العراق: «نحن قريبون من بعضنا البعض مسافةً وقلباً».

وأعلن اتحاد غرف الإمارات، من خلال التعاون والدعم المباشر من قبل مصرف التنمية الدولي، فرع الإمارات، تنظيم جناح خاص بمبادرة «معاً للشراكات» للمشاركة في الدورة 47 من معرض بغداد الدولي، والتي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2023.

وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات: «إن مشاركة اتحاد غرف الإمارات بجناح «معاً للشراكات» في المعرض ستتضمن معروضات لعدد من الشركات الإماراتية من مختلف القطاعات».

حضر إطلاق وتفعيل مبادرة«معاً»، الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، والمهندسة فريدة العوضي، رئيس مجلس سيدات أعمال الدولة.

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