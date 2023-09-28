سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2023 بارتفاع 25% والمكاسب تلامس 115 ملياراً

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك.

وأظهر رصد «البيان» صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 24.81% خلال 9 أشهر، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 4163.58 نقطة في آخر جلسات سبتمبر، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 114.6 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 696.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات سبتمبر.

وخالف سوق دبي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال التسعة الأشهر الأولي من العام الجاري، حيث تراجع بورصة الكويت 7.33%، وبورصة قطر 4.02%، وسوق أبوظبي 4.17%، وبورصة مسقط 3.99%، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 4.98%، ومؤشر بورصة البحرين الذي ارتفع بنسبة 2.31%.

وخلال 9 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم الخليج للملاحة 974%، واكتتاب القابضة 116.7%، ومصرف عجمان 91.5%، وبنك السلام-البحرين 72.7%، وإعمار للتطوير 58.7%.

وزاد بنك المشرق 54.9%، والإثمار القابضة 45%، وإعمار العقارية 37.2%، والإمارات دبي الوطني 36.9%، والرمز 34.8%، وأملاك للتمويل 35.4%، وسالك 33.5%، وديار للتطوير 32.7%، وإمباور 33%، ودبي للمرطبات 30%، وتبريد 21.6%، وديوا 10.3%.

واستحوذ إعمار العقارية على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 16.2 مليار درهم منذ مطلع العام، والإمارات دبي الوطني جاذباً أكثر من 9 مليارات درهم، ومصرف عجمان بنحو 5.7 مليارات درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تراجع المؤشر 4.17% خلال 9 أشهر إلى مستوى 9785.32 نقطة بنهاية جلسات سبتمبر.

أما أبرز الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي خلال 9 أشهر، فقد ارتفع أبوظبي الوطنية لمواد البناء 85.2% ، ورأس الخيمة العقارية 70.6% و"أي دي سي كوربوريشن" 57.8% و"البنك العربي المتحد" 52.9% وحياة للتأمين 44.3% وأمريكانا للمطاعم 38% وأدنوك للحفر 34.9% وبالمز الرياضية 31.8% وبرجيل القابضة 32.6% والدار العقارية 30% ومصرف أبوظبي الإسلامي 23.6%

مكاسب

وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 344 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.549 تريليون درهم في آخر جلسات سبتمبر الجاري، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و696.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء شهري

وعلى المستوى الشهري، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.98% إلى مستوى 4163.58 نقطة، في تعاملات أمس، آخر جلسات شهر سبتمبر، ليربح رأسماله السوقي ما يناهز 11.3 مليار درهم، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9785.32 نقطة، متراجعا بنسبة 0.25% في شهر.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 685.3 مليار درهم في نهاية تداولات أغسطس الماضي إلى 696.6 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات الشهر.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.52% عند مستوى 4163 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9785.32 نقطة، متراجعا بنسبة 0.27%، خلال جلسة أمس، وهذه آخر جلسة للأسواق المحلية لشهر سبتمبر، حيث يصادف يوم الجمعة عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف التداول يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدر تداولات سوق دبي المالي للجلسة الرابعة على التوالي، ليرتفع السهم خلال جلسة أمس، بنسبة 4.4% عند 8.04 دراهم، ليحقق أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2017، وبسيولة تجاوزت 263.6 مليون درهم، وكان سهم الشركة قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 8.06 درهم.

وارتفعت في سوق دبي بنهاية الجلسة أسهم إعمار العقارية 4.4%، والرمز كوربوريشن 4%، وتيكوم 3.8%، وإعمار للتطوير 2.3%، وجي إف إتش المالية 2.3%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم مجموعة أرام 6.7%، والشارقة للأسمنت 4%، وأسمنت الخليج 3.1%، والعين اﻷهلية للتأمين 2.8%، وريسبونس بلس القابضة 2%.

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